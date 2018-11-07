Во Франции обрушился жилой дом

В городе Шарлевиль-Мезьер на северо-востоке Франции обрушился небольшой - всего на три квартиры - жилой дом, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV. Данных о пострадавших пока нет.

Спасатели помогли выбраться из завалов жительнице одной из квартир, а по остальным жильцам пока нет полной информации.

На всякий случай было принято решение об эвакуации людей из соседних домов.

Напомним, что двумя днями ранее в другом французском городе Марселе произошло обрушение сразу трех домов и найдены тела шести погибших. Спасательные работы пока не завершены, поэтому данных по числу жертв могут быть скорректированы.