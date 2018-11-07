Военный грузовик врезался в жилой дом в Японии

На севере Японии произошло ДТП с участием военного грузовика. Тяжелая техника врезалась в жилой дом в городе Оирасэ (префектура Аомори).

К счастью, в здании, которое частично обрушилось, никого не было, поэтому обошлось без жертв и пострадавших. В грузовике, который перевозил коммуникационное оборудование, находились двое мужчин. Они также не пострадали.

Известно, что большегруз возвращался на базу военно-воздушных сил самообороны Японии. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося, передает РИА Новости.