Вопрос участия энхаэловцев в Олимпиаде-2022 в Китае по-прежнему открыт

Следующая зимняя Олимпиада пройдет в Пекине только через три года, но программа соревнований обсуждается сейчас. Речь главным образом идет о формате олимпийского хоккейного турнира. Напомним, предыдущий, в корейском Пхенчхане, впервые с 1994 года состоялся без участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Беттмэн против

Как это будет в Китае, пока неизвестно. Однако первый серьезный разговор на животрепещущую тему уже состоялся. В Хельсинки на днях прошли два вынесенных матча НХЛ между клубами "Флорида Пантерс" и "Виннипег Джетс": по такому поводу в финскую столицу пожаловало все руководство североамериканской лиги, включая ее одиозного комиссионера Гэри Беттмэна и руководителя профсоюза игроков Дональда Фера. Было бы странно, если бы президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель не воспользовался такой возможностью встретиться с боссами НХЛ.

Тех, кто надеется увидеть в Пекине лучших хоккеистов, заявление Беттмэна, с которым он выступил в Хельсинки, вряд ли обрадовало.

- По Олимпиаде мы не меняем свое отношение, категорично подчеркнул комиссионер. - Игры разрушают наш сезон, и мы видим слишком много причин не участвовать в олимпийском турнире. Так что для нас принять решение в пользу Олимпиады не представляется возможным.

Разменная монета

Впрочем, посыпать голову пеплом пока рано. На самом деле у НХЛ достаточно причин, чтобы пересмотреть свою позицию, и есть для этого время. Вот самые главные из них. Во-первых, на Олимпийские игры хотят поехать сами хоккеисты. Свое мнение игроки озвучивали не раз и не два, а после того, как руководство заокеанской лиги приняло решение бойкотировать Олимпиаду в Пхенчхане, хоккеисты не скрывали своего раздражения. Причем речь не только об Александре Овечкине и других наших соотечественниках. "Если я в итоге не поеду на Игры, то проведу остаток карьеры с чувством ненависти к НХЛ", - это, между прочим, слова топового канадского защитника Марка-Эдуарда Власика из "Сан-Хосе".

Если год назад боссы лиги проигнорировали мнение игроков, то теперь к нему придется прислушаться. Дело в том, что уже по окончании сезона 2021/22 истекает действующее коллективное соглашение по условиям труда между НХЛ и игроками. Оно было заключено в 2012 году сроком на 10 лет, став самым продолжительным в истории. В коллективном соглашении обговаривается все: от распределения доходов между клубами и хоккеистами до структуры плей-офф и времени проведения матчей. Отсутствие компромисса по всем вопросам чревато забастовкой игроков, так называемым локаутом. Начиная с 1994 года их было три. Из-за одного из них НХЛ целиком потеряла сезон 2004/05.

Чтобы не повторить подобную историю, как говорят, стороны начали переговоры уже сейчас. И понятно, что гипотетическое участие игроков НХЛ в Олимпиаде будет фигурировать в качестве разменной монеты. Как это было два года назад, когда боссы лиги предложили профсоюзу участие в Играх-2018 в обмен на пролонгирование нынешнего коллективного соглашения. Хоккеисты отказались, но только потому, что у них фактически не оставалось времени взвесить все "за" и "против". Сейчас спешки быть не должно.

Деньги найдутся

Ну и, во-вторых, НХЛ на самом деле сама заинтересована в поездке на пекинскую Олимпиаду, как бы ни утверждала. По сути, девственный в хоккейном отношении китайский рынок сулит бескрайние возможности. Североамериканская лига уже начала свою экспансию в Поднебесную: выставочные матчи с участием клубов НХЛ там проводятся с прошлого года. А в будущем лига планирует проводить в Китае и игры регулярного чемпионата. Но все это ничто по сравнению с эффектом, который может произвести приезд хоккеистов НХЛ в рамках олимпийского турнира. И тот же Беттмэн это прекрасно понимает.

Если получится достичь принципиального компромисса, то, думается, и финансовый вопрос (само собой, он тоже входит в повестку) будет решен. Как недавно поведал "РГ" Фазель, участие энхаэловцев в Олимпиаде стоит 30-35 миллионов долларов. Сюда входят расходы на страховки игроков и перелеты. Кто будет платить за "банкет", пока неясно. НХЛ делать это на данный момент не собирается, а у ИИХФ просто нет таких денег. Впрочем, кто знает: не исключено, что к решению вопроса каким-то образом подключится и китайская сторона, которая явно заинтересована в приезде хоккеистов из-за океана.

Вот почему Фазель в отличие от коллеги в Хельсинки выглядел куда более оптимистичным.

- Мы говорили с Беттмэном об Олимпиаде, у него все то же мнение, что очень тяжело из-за Игр приостанавливать сезон, - цитирует швейцарца ТАСС. - Но, как известно, предстоят переговоры между НХЛ и профсоюзом игроков по коллективному договору, я думаю, они начнутся в сентябре следующего года. Игроки в отличие от Гэри хотят поехать на Игры. Поскольку Олимпиада пройдет в Китае, то Беттмэн мог бы быть готов поехать туда.

Сравнить чемпионов

Надо сказать, что в Хельсинки обсуждалась не только возможность участия энхаэловцев в пекинской Олимпиаде. Еще один вопрос, который был затронут хоккейными боссами, касается проведения матчей между чемпионами КХЛ и НХЛ. И здесь, если верить Фазелю, взаимопонимания у сторон значительно больше.

- Мы провели переговоры на эту тему, - поведал глава ИИХФ. - Есть планы провести матчи между обладателями Кубка Гагарина и Кубка Стэнли уже в сентябре следующего года. Гэри Беттмэн принципиально не против этих встреч, но есть ряд дискуссионных моментов.

Ставим на молодежь

Между тем сборная России только вступает новый олимпийский цикл. Он, кстати, станет для нынешнего главного тренера национальной команды Ильи Воробьева первым в его нынешней должности: напомним, свой пост специалист занял в экстренном порядке накануне чемпионата мира-2018.

Судя по составу, который тренерский штаб вызвал на финский Кубок Карьяла, являющийся первым этапом Евротура, Воробьев намерен строить новую команду. Средний возраст сборной - всего 24,5 года. В ней нет форвардов СКА Никиты Гусева и носившего капитанскую нашивку Павла Дацюка. В его отсутствие функции капитана возложены на другого нападающего питерцев Евгения Кетова.

Еще одна характерная черта этой сборной - широкая география состава. К примеру, на последнем чемпионате мира сборная была составлена фактически из двух клубов - СКА и ЦСКА. Сейчас в главную команду страны вызваны игроки из девяти клубов. Хотя представителей армейских команд по-прежнему большинство - по семь человек из каждой.

Фото: Михаил Синицын / РГ

Календарь

Расписание матчей сборной России на Кубке Карьяла

8 ноября, четверг

Матч! Игра

19.30 Россия - Финляндия

10 ноября, суббота

Матч ТВ

14.00 Россия - Швеция

11 ноября, воскресенье

Матч ТВ

14.30 Россия - Чехия

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Уэйн Гретцки, один из лучших игроков в истории НХЛ, глобальный посол клуба КХЛ "Куньлунь"

- Для всего мира и для китайского народа будет здорово увидеть на льду сильнейших хоккеистов. Надеюсь, НХЛ и игроки сумеют прийти к общему знаменателю и осознать, что это в интересах хоккея - быть представленными на Олимпиаде. Я никогда не скрывал своего отношения к Олимпийским играм. Они прекрасны. Это особенное событие. Играть за свою страну - это уникальное чувство, в особенности если делать это на Олимпиаде.