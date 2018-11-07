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07.11.2018 17:18
Рубрика: Власть

Пропущенный срок

Верховный суд разъяснил, как вести себя, если банк слишком поздно вспомнил о долге и должнике
Текст: Наталья Козлова
Коммерческий банк выдал кредит своему клиенту и… забыл о нем. Вероятно, так выглядит мечта любого должника по кредитному договору. Но подобная ситуация, какой бы не казалась фантастической, в реальности встречается не так уж и редко, что подтверждает судебная статистика.
Любые банки всегда потребуют свои кредитные деньги с процентами, но по разным причинам могут сделать это с опозданием. Фото: Reuters Любые банки всегда потребуют свои кредитные деньги с процентами, но по разным причинам могут сделать это с опозданием. Фото: Reuters
Любые банки всегда потребуют свои кредитные деньги с процентами, но по разным причинам могут сделать это с опозданием. Фото: Reuters

Известно, что любые банки всегда потребуют назад свои кредитные деньги с процентами, но могут по разным причинам сделать это слишком поздно. Говоря юридическим языком, банки могут начать требовать вернуть деньги, когда пропущен срок исковой давности. Он у нас в стране, как известно, составляет три года, и в случае его пропуска никто никому ничего не должен.

Вот с таким случаем и разбиралась Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ.

История началась с того, что в прошлом году некий коммерческий банк обратился в Кировский районный суд Волгограда с иском к своей бывшей клиентке и потребовал вернуть кредит и накопившиеся пени. В суде представитель банка рассказал, что в марте 2009 года ответчица заключила с ним кредитный договор на 70 тысяч рублей сроком на 18 месяцев. Ежемесячный платеж составил почти шесть тысяч рублей. Но уже в июне того же года платежи по кредиту прекратились. По подсчетам банка к 2017 году долг гражданки составил больше 86 тысяч рублей.

Фото: Depositphotos.com
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В районном суде банк выиграл быстро и легко. Областной суд это решение оставил без изменения.

В Верховный суд пошла ответчица, она же должница, и попросила отменить все местные решения как незаконные - ведь прошли сроки что-то требовать.

Проверив материалы дела, в Верховном суде заявили, что "имеются основания" для отмены принятого решения.

Из материалов дела следовало, что банк впервые обратился к мировому судье в 2010 году и попросил выдать ему судебный приказ о взыскании с клиентки долга. Такой приказ был выдан буквально спустя три дня. Но гражданка в 2015 году потребовала приказ отменить, и его отменили.

Спустя два года банк пошел уже в районный суд с тем же требованием - вернуть долг и проценты по нему, которые были уже больше долга.

В суде ответчица заявила, что в ее случае надо применить срок исковой давности. То есть банк пропустил сроки, когда можно требовать возврат долга. Но райсуд с ответчицей не согласился. Там посчитали, что банк попросил выдать ему судебный приказ в 2010 году, значит, течение срока исковой давности было прервано. И с этого момента три года не получается, а получается - два года, одиннадцать месяцев и 23 дня. До срока исковой давности не хватило недели.

Областной суд с такими подсчетами был согласен. Апелляция заявила, что срок пользования кредитом прописан в договоре - 18 месяцев. Последний день возврата кредита - 15 сентября 2010 года. Поскольку срок исковой давности был прерван из-за подачи банком заявления о выдаче судебного приказа, то выходит, что срок исковой давности не пропущен. Но Верховный суд с таким заявлением не согласился.

Срок исковой давности составляет три года, в случае его пропуска никто никому не должен

Вот доводы Верховного суда РФ. В Гражданском кодексе есть статья 196, в которой сказано, что срок исковой давности составляет три года. В 199-й статье того же кодекса сказано, что исковая давность применяется судом только по заявлению одной из сторон спора и до того, как суд вынесет решение. Пропуск срока исковой давности по заявлению одной из сторон - это основание для отказа в иске.

Верховный суд подчеркнул - из Гражданского кодекса и по разъяснениям двух пленумов Верховного суда об исках по срокам давности следует вот что.

Течение срока давности по иску, вытекающему из нарушений одной из сторон договора об оплате товара (работ или услуг) по частям, начинается по каждой отдельной части. И идет со дня, когда гражданин узнал или должен был узнать о нарушении своих прав.

Срок давности по искам о просроченных повременных платежах (это проценты за пользование займами, аренда и подобное) начисляются отдельно по каждому просроченному платежу.

Такие же положения есть в материалах другого пленума Верховного суда (от 29 сентября 2015 года № 43). Этот пленум изучал применение норм об исковой давности.

Фото: depositphotos.com
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Высокий суд подчеркнул - поскольку срок давности по искам о просроченных повременных платежах исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу, то для правильного решения подобного спора местные суды должны были выяснить - по каким из повременных платежей был пропущен срок исковой давности.

Это важные обстоятельства, но волгоградские суды почему-то их вообще не устанавливали.

А еще Верховный суд напомнил про 203-ю статью Гражданского кодекса. В ней сказано, что течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска или совершением должником каких-то действий, свидетельствующих, что долг признается.

А после перерыва течение срока исковой давности начинается заново. Время, прошедшее до перерыва, в новый срок не засчитывается.

Из всех перечисленных норм Верховный суд делает такой вывод.

Учитывая, что мировой судья принял судебный приказ в 2010 году, а отменил по заявлению должницы его в 2015-м, то этот период прерывает срок исковой давности. И с момента отмены судебного приказа срок давности начинает считаться заново. При этом районный суд ошибочно посчитал период перерыва срок давности.

По Гражданскому кодексу (статья 204) срок исковой давности не течет со дня обращения в суд за защитой нарушенных прав на протяжении всего времени, пока идет судебная защита.

Местные суды не дали никакой оценки и тому, что в 2016 году банк повторно обратился к мировому судье о выдаче судебного приказа.

Вывод Верховного суда - дело надо пересмотреть заново и "разрешить спор в соответствии с нормами закона".

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