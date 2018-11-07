За подделку документов лишат свободы на три года

Наказание за подделку документов существенно ужесточат - вплоть до трех лет лишения свободы. На это направлен пакет законопроектов, который в первом чтении приняла Госдума.

Актуальность данного вопроса связана с участившимися случаями подделки документов, заявил депутатам замглавы МВД Игорь Зубов. Особенно часто это происходит при оказании госуслуг в миграционной сфере, при оформлении разрешений на работу, патентов и регистраций. "В 2017 году было выявлено более 10 тыс. фактов предоставления подложных документов, на июнь 2018 года - уже почти 19 тыс", - сказал замминистра.

Сейчас нарушителям грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Новая "планка" - до трех лет. Кроме наказания за подделку, устанавливаются также уголовные санкции "за приобретение, хранение, перевозку, а равно использование заведомо поддельных паспорта гражданина или удостоверения, штампов, печатей, бланков". Срок лишения свободы может составить до года.

Другим законопроектом усиливается административная ответственность за нарушение порядка изготовления, либо использования или уничтожения бланков с российским гербом или печатей. Штрафы вырастут в три раза - до 3 тыс. руб. Одновременно вводятся штрафы в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. за повторное совершение таких правонарушений.

Инициативой также ужесточается наказание за представление заведомо ложных сведений для получения общероссийского и заграничного паспорта. Для граждан размер штрафа увеличивается до 3-5 тыс. руб., для должностных лиц - до 5-10 тыс. руб.