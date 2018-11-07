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07.11.2018 14:09
Рубрика: Власть

За подделку документов лишат свободы на три года

Текст: Татьяна Замахина

Наказание за подделку документов существенно ужесточат - вплоть до трех лет лишения свободы. На это направлен пакет законопроектов, который в первом чтении приняла Госдума.

Фото: depositphotos.com
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Актуальность данного вопроса связана с участившимися случаями подделки документов, заявил депутатам замглавы МВД Игорь Зубов. Особенно часто это происходит при оказании госуслуг в миграционной сфере, при оформлении разрешений на работу, патентов и регистраций. "В 2017 году было выявлено более 10 тыс. фактов предоставления подложных документов, на июнь 2018 года - уже почти 19 тыс", - сказал замминистра.

Сейчас нарушителям грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Новая "планка" - до трех лет. Кроме наказания за подделку, устанавливаются также уголовные санкции "за приобретение, хранение, перевозку, а равно использование заведомо поддельных паспорта гражданина или удостоверения, штампов, печатей, бланков". Срок лишения свободы может составить до года.

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Другим законопроектом усиливается административная ответственность за нарушение порядка изготовления, либо использования или уничтожения бланков с российским гербом или печатей. Штрафы вырастут в три раза - до 3 тыс. руб. Одновременно вводятся штрафы в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. за повторное совершение таких правонарушений.

Инициативой также ужесточается наказание за представление заведомо ложных сведений для получения общероссийского и заграничного паспорта. Для граждан размер штрафа увеличивается до 3-5 тыс. руб., для должностных лиц - до 5-10 тыс. руб.

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