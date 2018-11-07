Заявления на выдачу сертификата на материнский капитал будут рассматриваться в два раза быстрее, чем раньше, - за 15 дней.

Как пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР), сокращение сроков стало возможным благодаря развитию автоматизированной информационной системы ПФР. Всю необходимую информацию, находящуюся у других ведомств, территориальные органы фонда запрашивают самостоятельно и получают в короткие сроки по электронным каналам. Таким образом, для многих клиентских служб ПФР практика оформления сертификата в пределах 15 дней укладывается в стандартный регламент.

Выдача сертификата на материнский капитал - одна из самых технологичных госуслуг ПФР. Семьи могут получить ее не только через клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр "Мои документы", но и с помощью сервисов "личного кабинета" на сайте ПФР или на портале госуслуг. При этом обращение через "личный кабинет" позволяет одновременно подавать электронное заявление о выдаче сертификата и получать сам сертификат в электронной форме.

После того как ПФР вынесет положительное решение о предоставлении маткапитала, электронный сертификат автоматически направляется в "личный кабинет" заявителя. Вместе с ним там же появляется электронный документ, содержащий все необходимые сведения о сертификате. Более половины семей оформляют маткапитал через электронные сервисы ПФР.