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07.11.2018 20:13
Рубрика: Спорт

В Бордо не за вином

"Зенит" во Франции может сделать важный шаг к попаданию в весеннюю стадию еврокубков
Текст: Илья Зубко (Бордо)
Российская газета - Федеральный выпуск №7713 (250)
В четверг вечером три российских клуба, "Зенит", "Спартак" и "Краснодар", проведут очередные матчи группового этапа Лиги Европы. Москвичи и кубанцы сыграют дома, а петербургская команда отправилась в далекое путешествие на другой конец Европы - в Бордо.
"Зенит" под руководством Сергея Семака отлично выступает в Лиге Европы, набрав после трех туров семь очков. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС "Зенит" под руководством Сергея Семака отлично выступает в Лиге Европы, набрав после трех туров семь очков. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
"Зенит" под руководством Сергея Семака отлично выступает в Лиге Европы, набрав после трех туров семь очков. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Добраться в столицу Аквитании, главного винодельческого региона Франции, несложно только в одном случае: если ты летишь в Бордо напрямую чартером. Именно таким образом в среду перемещался из города на Неве "Зенит". А вот его болельщикам, возжелавшим прогуляться по набережной реки Гаронны, на которой стоит Бордо, пришлось потрудиться с поисками стыковочных рейсов - прямого авиасообщения с этим городом из России попросту нет. Так что единственный нестоличный выезд в этой Лиге Европы - помимо "Бордо" питерцам, напомним, достался "Копенгаген" и пражская "Славия" - получился и сложным с точки зрения логистики, и откровенно дорогим. Так что решились на него немногие.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Игроки "Зенита" без мощной поддержки трибун в данном случае потерпят - все-таки играть предстоит в гостях. Но и их соперникам, похоже, ждать дополнительного бонуса в виде "12-го игрока" не стоит. По той простой причине, что этот матч не вызывает в городе большого ажиотажа. И причина здесь не в имени соперника - как-никак, "Зенит" в Европе котируется прилично, а в рейтинге УЕФА недавно обошел "Манчестер Юнайтед" и "Челси" и значится в нем на 16-м месте. Слабый интерес связан прежде всего с самим "Бордо", который в этом сезоне выглядит очень серо.

- Игроки у нас хорошие. Просто пока чего-то не хватает, - примерно так рассуждают местные болельщики, с которыми мне удалось пообщаться. Расстраивать прямотой их не хотелось, но, если начистоту, футболисты в команде тоже собраны довольно средние. И 11-е место из 20 команд в чемпионате Франции - адекватный показатель силы нынешнего "Бордо". Ну а в Лиге Европы "жирондинцы" - именно так, строго говоря, и называется этот коллектив - пока выступают и вовсе кошмарно. Ноль очков после трех туров и практически никаких шансов на выход из группы - вот их "улов" на сегодня.

В предыдущем туре французы играли как раз в Петербурге и создали "Зениту" определенные проблемы. Но качество футбола в исполнении "Бордо" было так себе, и индивидуальное мастерство игроков питерского клуба, в особенности Артема Дзюбы, определило итоговую победу хозяев 2:1. После которой французская пресса свою команду основательно "размазала" и окончательно похоронила, по крайней мере в еврокубках.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Дабы хоть как-то взбодрить болельщиков и заполнить трибуны, руководство клуба пошло на интересный шаг: в продажу бросили пакетное предложение сразу на два матча. Помимо игры с "Зенитом" в него входит игра против ПСЖ, которая состоится аж 2 декабря. Расчет очевиден - желающие увидеть в деле парижан, приезд которых здесь куда более ожидаем, заплатят от 25 до 160 евро, и "в нагрузку" сходят посмотреть на команду Сергея Семака. Насколько схема сработает, узнаем скоро.

С турнирной точки зрения расклады простые. "Зенит", у которого семь очков после трех туров, в случае победы практически обеспечит себе выход в плей-офф. А окончательно пропуск в еврокубковую весну "сине-бело-голубые" смогут получить в следующем туре, где в домашней игре с "Копенгагеном" им хватит ничьей. Для "Бордо" же любой другой результат, кроме победы, будет означать окончательное прощание с Лигой Европы по итогам группового этапа.

Где будем смотреть

8 ноября, четверг, Матч ТВ

20.45 "Спартак" - "Глазго Рейнджерс". Прямая трансляция.

22.50 "Бордо" - "Зенит". Прямая трансляция.

Матч Премьер

20.45 "Краснодар" - "Стандард". Прямая трансляция.

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