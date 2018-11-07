Женщины-мусульманки впервые избраны в конгресс США

В конгресс США впервые в истории страны избраны две женщины-мусульманки. Об этом сообщает американское либеральное интернет-издание HuffPost, комментируя процесс обработки бюллетеней на промежуточных выборах, которые состоялись в Соединенных Штатах во вторник.

Обе женщины являются представителями демократической партии США, которой симпатизируют национальные и религиозные меньшинства. Членом палаты представителей от одного из округов в штате Мичиган избрана 42-летняя Рашида Тлэйб, а 37-летняя Ильхэн Омар получила депутатский мандат от округа в штате Миннесота.