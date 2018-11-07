Зима наступит в Центральной России уже на этой неделе

В центральном регионе стоит погода, больше соответствующая октябрю. Но к выходным она вернется к норме, то есть к нулевой отметке, сообщила "Российской газете" Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидрометцентра России.

С четверга возможны осадки в виде дождя. Самым теплым днем станет 8 ноября - воздух прогреется до +8 градусов. А с пятницы пойдет на понижение. К субботе температура опустится до нуля. Кстати, 10 ноября - день климатического перехода от осени к зиме. И, несмотря на очень теплую осень, именно в этот день погода вернется к норме - среднесуточной температуре около нуля градусов.

В ночь на 11 ноября могут быть уже морозы до -5 градусов, а днем температура не во всех районах поднимется до плюсовых значений - будет от -2 до +3 градусов. В итоге в выходные температура будет даже ниже нормы.

В тепле находится Северо-Запад: Ленинградская, Псковская и Новгородская области. Здесь в среду до +11 градусов, а в Псковской области - 12 градусов тепла. Но дождливо. Это тепло доходит даже до северных территорий. В Мурманской области от 0 до +5 градусов.

Тепло и на юге. В Крыму до +16 градусов, в Волгоградской области до +14 градусов, на Черноморском побережье до +20 градусов.

Мокрый снег и гололед - в Башкирии и Пермском крае. Снег засыпал Уральский и Сибирский регионы. На юге Западной Сибири снег уже около трех сантиметров. В Кемеровской области высота сугробов может быть более 20 сантиметров.

В республике Алтай и Алтайском крае ожидается мокрый снег, будет скользко. А 8-9 ноября в Алтайском крае метели.

На юге Сибири к концу недели начнется похолодание. По ночам столбики термометров будут опускаться до отметки -18 градусов.

Сильный снег с 7 по 9 ноября в Хакасии и всему югу Красноярского края. А 9 ноября - в центре региона.

Неблагоприятная погода 8-10 ноября установится в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. Там снег, метели и гололед.

В Приморском крае погода резко ухудшится 9 ноября. На регион выходят сразу два циклона, которые принесут сильный дождь со снегом.