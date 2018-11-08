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11.11.2018 10:09
Рубрика: Общество

Если б не было войны

12 малоизвестных фактов о Первой мировой войне
Текст: Игорь Елков
Российская газета - Неделя №7714 (251)
11 ноября в Европе отмечают 100-летие со дня окончания Первой мировой войны.
10 млн солдат не вернулись с войны. 55 млн вернулись больными и калеками. На фото: под Верденом, 1916 год. Фото: GettyImages 10 млн солдат не вернулись с войны. 55 млн вернулись больными и калеками. На фото: под Верденом, 1916 год. Фото: GettyImages
10 млн солдат не вернулись с войны. 55 млн вернулись больными и калеками. На фото: под Верденом, 1916 год. Фото: GettyImages

Официально эту войну закончили летом 1919 года в Версале. Но 11 ноября 1918 года в 5.10 утра на севере Франции Германия подписала фактическую капитуляцию. А раз немцы признали свой "капут" и запросили мира, то все: точно наступит мир.

Уточню: ни победители, ни побежденные тогда не знали, в какой войне они участвовали. О том, что это была Первая мировая война, все поняли только после начала Второй мировой.

С тех пор о бойне народов написаны тонны книг-исследований. Тем не менее многие эпизоды той бойни народов выглядят странными, невероятными и скандальными.

У нас войну называли "германской", в Европе - "великой".

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
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Гондурас, который, казалось бы, создан лишь для хорошего настроения, отважно вступил в ту войну. Причем на правильной стороне (Россия, Франция, Великобритания). И мы напрасно над Гондурасом сегодня подшучиваем: в отличие от России он мудро дождался окончания войны и был среди победителей. Мы же ушли с битвы народов за восемь месяцев до победы.

На нашей стороне также воевал Хиджаз. Что такое Хиджаз и где он находится, знает только Анатолий Вассерман (по секрету: это королевство, созданное шерифом Мекки на западе Аравийского полуострова и просуществовавшее с 1916 по 1925 год).

Не мы напали на Германию и ее союзников, а наоборот. Когда войска Австро-Венгрии атаковали Белград, Россия объявила мобилизацию. Защита православных сербов считалась моральным долгом России. Германия поставила ультиматум: отменяйте мобилизацию. Мы отказались, и именно немцы нам объявили войну.

Истощив потенциал врага, мы в итоге ничего не получили за подвиги своих солдат. Хотя в случае войны до победного конца могли получить под контроль Босфор и Константинополь.

Некоторые солдаты верили, что можно и победить Германию, и провести демократические реформы в России. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Не получили. Напротив, потеряли часть своей территории и населения. А еще обязались выплачивать репарации деньгами, сырьем и товарами. А осенью отправили в Германию почти 100 тонн золота.

Кстати, русское золото немцам не досталось: его у них отняли французы.

Кроме необходимости платить репарации победителям Германия потеряла свыше 10% территории.

Советская власть пришла не только к нам, но и в Германию. На родине бременских музыкантов власть рабочих и крестьян восторжествовала в январе 1919 года: там провозгласили Бременскую Советскую Республику. Уже весной ее штурмом взяли правительственные войска. Но тут же возникла Баварская Советская Республика. И ее тоже подавили - 5 мая 1919 года сдался и кумачовый Мюнхен.
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Война подстегнула научно-технический прогресс: были созданы тяжелые бомбардировщики, танки и портативные радиостанции. Стали применять гигиенические прокладки и кварцевые лампы, офицеры носили наручные часы, пилотам выдавали бронетрусы и электрогрелки. Выпустили противогазы для лошадей и собак, санитары использовали антисептики.

Но все чудеса техники работали до тех пор, пока солдаты не добегали до вражеской траншеи. А дальше - варварская битва с помощью заточенной пехотной лопатки, булавы и дубинки с шипами. Напоминают арсенал маньяка: инструмент, чтобы выбить глаз, раскроить череп... Процветающая и преосвященная Европа низверглась до уровня средневекового варварства.

И именно тогда немцы впервые в мире применили оружие массового поражения - боевые газы.

Есть мнение, что если бы наш император не встал на защиту Сербии, то патриотически настроенная интеллигенция, говоря современным языком, подняла бы чудовищный хайп. И могла расшатать трон. Но... они и так это сделали, хотя составляли малую часть общества. В то время как из 15,5 миллиона призванных за время войны мужчин 13,5 миллиона были крестьянами, воевать совсем не рвавшимися. Крестьянство беспокоили какие угодно проблемы, но только не либеральные.

Капитан-француз допрашивает пленного немца. Шампань, май 1917 год. Фото: GettyImages

А сербов мы все равно не спасли. Кстати, добивали их уже не австро-венгры, а братушки-болгары.

Был шанс уладить дело миром. Император Николай II отправил кайзеру Вильгельму II телеграмму с предложением созвать Гаагскую конференцию и там решить все проблемы. Но кайзер не ответил.

Николаю II накануне войны докладывали: даже в случае победы толку будет мало. Зато когда искалеченные крестьяне вернутся с войны домой, то начнутся бунты. И случится революция.

Не поверил? Или уже не мог остановить ход истории...

Неизвестная война
Фото: Сергей Куксин/ РГ
Нарышкин: Первая мировая перестала быть забытой войной

26 марта 1917 года гидросамолет авиации Черноморского флота совершал над Босфором разведку и аэросъемку береговой полосы врага. Попал под огонь, получил пробоину в бензобаке. Сел на воду. На его захват турки выслали вооруженную шхуну. При ее приближении экипаж (летчик лейтенант Михаил Сергеев и наблюдатель унтер-офицер Феликс Тур) сумел поднять машину в воздух и атаковал шхуну. Бой продолжался до победы: турки оставили судно, спаслись на шлюпке. Захватив шхуну, русские пилоты уничтожили аэроплан (сняв оборудование) и, подняв паруса, пошли в Севастополь. Без еды и пресной воды летчики за 6 дней пришли к русским берегам.

Михаил Михайлович Сергеев впоследствии участвовал в экспедициях Отто Шмидта. С началом ВОВ - на фронте (в обеих мировых войнах воевал лейтенантом). Оборонял Сталинград. Умер в 1974 году, похоронен на Ваганьковском кладбище.

Общество История Первая мировая война
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