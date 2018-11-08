Алексей Кудрин сыграл на барабанах для студентов

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин принял участие в съемках проморолика проекта "Я - профессионал". В нем он сыграл на барабанах и призвал студентов регистрироваться на олимпиаду "Я профессионал".

"У профессионалов свой ритм, присоединяйтесь" , - говорит он в видеоролике.

По словам Кудрина, работодателям необходимы креативные и инициативные люди, умеющие работать сообща и принимать самостоятельные решения. Это основа, которая должна быть у человека, а остальное можно освоить в процессе работы.

"Олимпиада "Я - профессионал" может научить тому, что не дается в вузах - прежде всего она помогает понять, что каждому из нас нужно непрерывно учиться, работать над собой и воспитывать в себе новые качества", - приводит слова Кудрина пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

В основу ролика легла идея, что только слаженная работа всего коллектива может привести команду к намеченной цели. "Каждый человек обладает своим уникальным ритмом, однако только настоящие профессионалы, работая вместе, могут создавать неповторимый результат", - говорится в пресс-релизе. Посмотреть видеоролик можно на канале проекта "Я - профессионал" в YouTube и в официальных сообществах в социальных сетях.

"Я - профессионал" - один из проектов АНО "Россия - страна возможностей", созданной указом президента в 2018 году.

Олимпиада проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Регистрация на участие в олимпиаде стартовала 26 сентября и продлится до 22 ноября. Подать заявку могут все российские студенты и выпускники вузов, получившие диплом не ранее 2014 года.

Партнерами олимпиады выступают более 100 российских компаний, которые участвуют в разработке заданий и организации стажировок для дипломантов. Дипломанты олимпиады получат денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны, а также профиль в национальной базе "Я - профессионал", которая дает возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.