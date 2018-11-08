Экономика
08.11.2018 19:10
Текст: Ольга Игнатова

Беларусь сохраняет четвертое место среди всех торговых партнеров России

Среди всех торговых партнеров России четвертое место по объему товарооборота сохраняет Беларусь. А среди стран СНГ по торговле с Россией она на первом месте. Об этом сообщает белорусское агентство БЕЛТА со ссылкой на Федеральную таможенную  службу (ФТС) России.

Фото: Николай Петров/БелТа/ТАСС
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В январе-сентябре белорусско-российский товарооборот  составил $26 млрд 403,8 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 13,9%.

На первом месте  по торговле с Россией Китай  (товарооборот за 9 месяцев составил $78,7 млрд), на втором - Германия ($44,1 млрд), на третьем -  Нидерланды ($33,7 млрд). После Беларуси следуют Италия, Турция, США, Республика Корея, Япония, Польша, Казахстан и Франция. 

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