Беларусь сохраняет четвертое место среди всех торговых партнеров России

Среди всех торговых партнеров России четвертое место по объему товарооборота сохраняет Беларусь. А среди стран СНГ по торговле с Россией она на первом месте. Об этом сообщает белорусское агентство БЕЛТА со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС) России.

В январе-сентябре белорусско-российский товарооборот составил $26 млрд 403,8 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 13,9%.

На первом месте по торговле с Россией Китай (товарооборот за 9 месяцев составил $78,7 млрд), на втором - Германия ($44,1 млрд), на третьем - Нидерланды ($33,7 млрд). После Беларуси следуют Италия, Турция, США, Республика Корея, Япония, Польша, Казахстан и Франция.