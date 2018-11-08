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08.11.2018 15:45
Рубрика: Культура

Бестселлер Питера Джеймса о современном Шерлоке Холмсе вышел в России

Текст: Артем Фролов
Автор книги приехал в Россию и лично рассказал о новинке. В романе "Умрешь, если не сделаешь" уже полюбившийся читателям детектив Рой Грэйс, который, кстати, имеет реального прототипа, столкнется с биткоинами и албанской мафией. На этот раз прославленный сыщик возьмется за дело, требующее решения в максимально сжатые сроки.
Питер Джеймс во время пресс-конференции, посвященной выходу его новой книги "Умрешь, если не сделаешь". Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Питер Джеймс во время пресс-конференции, посвященной выходу его новой книги "Умрешь, если не сделаешь". Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Питер Джеймс во время пресс-конференции, посвященной выходу его новой книги "Умрешь, если не сделаешь". Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Во время футбольного матча на брайтонском стадионе "Амекс" похищают сына местного бизнесмена Киппа Брауна. Преступники требуют выкуп два миллиона евро в биткоинах, но они не знают, что за ночь до этого предприниматель проиграл все свои деньги в рулетку. Отчаявшийся отец обращается за помощью в брайтонскую полицию, к детективу Рою Грейсу.

Как рассказал Питер Джеймс, в истории большую роль играет очень влиятельное в Брайтоне албанское преступное сообщество. Оно сформировалось после окончания Боснийской войны, когда в Англию приехало множество эмигрантов из Косово. Британской полиции трудно работать с албанцами, которые не доверяют ей, а члены национальных мафиозных кланов устраивают уличные перестрелки, поэтому служители закона попросили писателя написать об этом книгу. Для того чтобы изучить культуру этого народа, Питер Джеймс отправился в Албанию.

Фото: REUTERS/Fred Thornhill
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"Многие мои знакомые были в ужасе, они говорили: "Тебя убьют!". Но албанцы оказались замечательными людьми, живущими в прекрасной стране", - заметил автор.

Однако, как выяснил писатель, свои конфликты жители Албании и вправду решают иначе. "Один мужчина рассказал мне: за полгода до этого его брат въехал на своем "Фольксвагене" в лимузин BMW. Водитель машины вышел из авто, поднял вверх ключи и сказал: "Починишь за неделю или ты умрешь". Вот такая албанская автомобильная страховка", - поделился Питер Джеймс.

Сейчас автор занят написанием новой книги о Рое Грейсе. В ней пойдет речь об онлайн-мошенниках, отнимающих деньги при помощи знакомств в Интернете. Его консультирует Дэйв Гэйлор, шеф полиции Брайтона и прототип главного героя его романов. По словам писателя, этот человек сочетает в себе методичность и оригинальное мышление, что позволяет ему раскрывать самые запутанные преступления.

Кстати

Питер Джеймс начал писательскую карьеру в 1980-х годах в качестве автора психологических триллеров. Наибольшую популярность ему принесли романы о Рое Грейсе, первый из которых, "Убийственно просто", вышел в 2005 году. Книги цикла разошлись по миру тиражом в 19 миллионов экземпляров. Кроме того, Питер Джеймс - действующий консультант полиции графства Сассекс.

Культура Литература
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