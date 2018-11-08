Бизнес подключат к реставрации памятников

Новости

Фото: у Фрэнка Андервуда появилась настоящая могила 17:00
Еврокомиссия улучшила прогноз по экономическому росту в России 16:55
Университет Пирогова вошел в международный рейтинг лучших медвузов 16:52
Аварийно севший под Архангельском Ан-2 не подлежит восстановлению 16:48
"Единая Россия" проведет приемы граждан во всех регионах России 16:47
За убийство матери и сына в Москве задержан рецидивист 16:47
Робин Денхолм сменит Маска на посту главы совета директоров Tesla 16:46
В Испании предотвратили покушение на премьер-министра 16:44
Прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки Ми-8 под Тверью 16:37
В Краснодаре врачи извлекли булавку из желудка младенца 16:34
Аэропорт Шереметьево начал принимать регулярные рейсы из Дамаска 16:30
В России выпустили полумиллионный Volkswagen Polo 16:30
В Кронштадте из форта похитили старинные пушки 16:30
В Госдуме не ожидают "разговора на равных" между РФ и США 16:22
У совершившего жесткую посадку в Поморье Ан-2 отвалился хвост 16:15
Кабмин упразднил комиссию по вопросам охраны здоровья граждан 16:14
В Воронеже "ясновидящей" отдали 28 миллионов рублей 16:12
В Уфе экс-полицейским предъявили обвинение в изнасиловании коллеги 16:07
ГИБДД начала проверку после ДТП с мужем Елены Малышевой 16:00
Под Тулой из реки вытащили машину с телами двух человек 15:55
ВТБ присоединился к налоговому мониторингу 15:50
Трое пассажиров пострадавшего в Архангельске Ан-2 госпитализированы 15:50
Старейшая гимназия Керчи станет музеем 15:49
Госдума приняла закон о прокатных удостоверениях для кинофестивалей 15:47
Алла Пугачева призналась, что больна 15:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
08.11.2018 16:24
Рубрика: Культура

Бизнес подключат к реставрации памятников

Текст: Владимир Кузьмин
Объекты культурного наследия, находящиеся под угрозой физического исчезновения, правительство готово передавать в концессии частному бизнесу для спасения.
Фото: Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС Фото: Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Фото: Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Кабмин на заседании рассмотрел и одобрил поправки в законодательство, которые, как выразился премьер-министр Дмитрий Медведев, должны поднять интерес частного бизнеса к реставрации архитектурных памятников.

Сегодня в Едином государственном реестре числятся 144 166 объектов культурного наследия, из них 34 311 объектов находятся под угрозой исчезновения (15 процентов приходится на федеральную собственность, остальное - на региональную и муниципальную). На выделяемые из федерального бюджета средства удается отреставрировать отдельные памятники: 161 объект 2016 году, 283 в 2017-м, 240 в 2018-м. Но для сохранения всех объектов культурного наследия в стране требуется более 3,5 трлн рублей.

Швыдкой: Увы, разное понимание культуры приводит к неизбежным конфликтам

"Предлагается по законопроекту возможность для бизнеса взять такое здание в концессию или получить их в рамках соглашений о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве", - сказал Медведев.

В действующей редакции федерального закона о концессионных соглашениях в перечень имущества входят только объекты культуры. А объекты культурного наследия могут передаваться частному бизнесу только в рамках общего понятия "объекты культуры".

Законопроектом предлагается расширить перечень объектов концессионного соглашения, включив в него объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Такими признаются здания, чье состояние создает угрозы физической утраты.

Фото: wikipedia
В Москве пройдет открытие "тургеневского квартала"

- Инвесторы должны восстановить исторический облик этих объектов, а после этого на период действия самого соглашения они смогут использовать этот объект по своему усмотрению, - пояснил Медведев. - В том числе, конечно, для того, чтобы прибыль получать. Это, надеюсь, позволит восстановить наиболее такие важные, красивые исторические здания.

При этом в отношении объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, нельзя будет проводить переустройство на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием.

Документ также позволяет предоставлять объекты культурного наследия на условиях соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве в целях их сохранения. Частный партнер в соответствии с соглашением будет обязан отреставрировать объект культурного наследия и приспособить его для современного использования в соответствии с охранным обязательством, а также требованиями федерального и регионального законодательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Культура Арт Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

По факту жесткой посадки самолета под Архангельском возбудили дело
Владимир Путин прибыл в Казахстан с двухдневным визитом
Саудовская Аравия подтвердила заинтересованность в покупке С-400
Захарова: Новым законом Киев нагнетает антироссийскую истерию
Прокуратура потребовала возбудить дело после фото Цеповяза с икрой