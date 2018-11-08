Бизнес подключат к реставрации памятников

Объекты культурного наследия, находящиеся под угрозой физического исчезновения, правительство готово передавать в концессии частному бизнесу для спасения.

Кабмин на заседании рассмотрел и одобрил поправки в законодательство, которые, как выразился премьер-министр Дмитрий Медведев, должны поднять интерес частного бизнеса к реставрации архитектурных памятников.

Сегодня в Едином государственном реестре числятся 144 166 объектов культурного наследия, из них 34 311 объектов находятся под угрозой исчезновения (15 процентов приходится на федеральную собственность, остальное - на региональную и муниципальную). На выделяемые из федерального бюджета средства удается отреставрировать отдельные памятники: 161 объект 2016 году, 283 в 2017-м, 240 в 2018-м. Но для сохранения всех объектов культурного наследия в стране требуется более 3,5 трлн рублей.

"Предлагается по законопроекту возможность для бизнеса взять такое здание в концессию или получить их в рамках соглашений о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве", - сказал Медведев.

В действующей редакции федерального закона о концессионных соглашениях в перечень имущества входят только объекты культуры. А объекты культурного наследия могут передаваться частному бизнесу только в рамках общего понятия "объекты культуры".

Законопроектом предлагается расширить перечень объектов концессионного соглашения, включив в него объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Такими признаются здания, чье состояние создает угрозы физической утраты.

- Инвесторы должны восстановить исторический облик этих объектов, а после этого на период действия самого соглашения они смогут использовать этот объект по своему усмотрению, - пояснил Медведев. - В том числе, конечно, для того, чтобы прибыль получать. Это, надеюсь, позволит восстановить наиболее такие важные, красивые исторические здания.

При этом в отношении объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, нельзя будет проводить переустройство на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием.

Документ также позволяет предоставлять объекты культурного наследия на условиях соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве в целях их сохранения. Частный партнер в соответствии с соглашением будет обязан отреставрировать объект культурного наследия и приспособить его для современного использования в соответствии с охранным обязательством, а также требованиями федерального и регионального законодательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.