Более десяти человек пострадали в результате стрельбы в Калифорнии

Как минимум 11 человек получили ранения в результате стрельбы в одном из баров в американском городе Таузанд-Окс (штат Калифорния).

Инцидент произошел около полуночи по местному времени, когда в помещении находились сотни человек, в основном студенты местного колледжа, пишет Los Angeles Times.

Неизвестный ворвался внутрь и открыл огонь по посетителям. Затем преступник вступил в перестрелку с вызванными на место полицейскими и ранил одного из них. По словам очевидцев, прогремело не менее 30 выстрелов. На данный момент стрельба стихла, стражи порядка оцепили территорию вокруг бара. Хотя злоумышленник пока так и не задержан, полиция уверяет, что угрозы местным жителям нет.

Бар широко известен в США, в нем проводятся концерты живой музыки, в том числе с участием популярных исполнителей.