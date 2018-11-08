Более десяти человек пострадали в результате стрельбы в Калифорнии

Инцидент произошел около полуночи по местному времени, когда в помещении находились сотни человек, в основном студенты местного колледжа, пишет Los Angeles Times.
Неизвестный ворвался внутрь и открыл огонь по посетителям. Затем преступник вступил в перестрелку с вызванными на место полицейскими и ранил одного из них. По словам очевидцев, прогремело не менее 30 выстрелов. На данный момент стрельба стихла, стражи порядка оцепили территорию вокруг бара. Хотя злоумышленник пока так и не задержан, полиция уверяет, что угрозы местным жителям нет.
Бар широко известен в США, в нем проводятся концерты живой музыки, в том числе с участием популярных исполнителей.
Multiple shooting victims in #ThousandOaks pic.twitter.com/QH9ucjNvFw— christina heller (@CHellerTVNews) 8 ноября 2018 г.
#BREAKING Suspect in California shooting threw smoke bombs, then starts shooting pic.twitter.com/i6gene9WVi— Guy Elster (@guyelster) 8 ноября 2018 г.