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08.11.2018 13:19
Рубрика: Спорт

Более сотни болельщиков проводило в Италию бывшего тренера "Спартака"

Текст: Артем Локалов
Массимо Каррера, который в октябре был уволен с поста главного тренера "Спартака", сегодня покинул Россию. Провожать тренера в аэропорту собралось более сотни болельщиков. Некоторые пришли с детьми.

У входа в здание аэровокзала был развернут баннер со словами на итальянском "Массимо - лучший". Фанаты скандировали традиционные кричалки и благодарили Карреру. Некоторые тем временем помогали жене Карреры - Пинуччии - с багажом. Чемоданов было много, они то и дело падали, а болельщики их с удовольствием поднимали.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Несмотря на толчею, многим удалось сфотографироваться с тренером и взять автограф. Кто-то приехал просто сказать тренеру "спасибо" и нарисовал плакаты.

- Массимо, ты в наших сердцах навсегда, - перевел надпись с итальянского на своем плакате болельщик в годах.

А молодой человек показал футболку бывшего вратаря "Спартака" Сергея Песьякова. Ее он получил от Сергея после чемпионского сезона - в 2017-м:

- Хочу, чтобы Массимо оставил здесь свои пожелания. В тот момент, когда команда стала с ним чемпионом, я испытал эмоции, каких еще не было в мой жизни.

Каррера, после того, как зарегистрировался на рейс, прошел к таможенному контролю. Уже из "зеленого коридора" снял кепку и помахал ею болельщикам. "Спасибо!" - эту фразу Массимо мог слышать еще долго, пока шел коридорами "Шереметьево".

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