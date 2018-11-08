Более сотни болельщиков проводило в Италию бывшего тренера "Спартака"

У входа в здание аэровокзала был развернут баннер со словами на итальянском "Массимо - лучший". Фанаты скандировали традиционные кричалки и благодарили Карреру. Некоторые тем временем помогали жене Карреры - Пинуччии - с багажом. Чемоданов было много, они то и дело падали, а болельщики их с удовольствием поднимали.
Несмотря на толчею, многим удалось сфотографироваться с тренером и взять автограф. Кто-то приехал просто сказать тренеру "спасибо" и нарисовал плакаты.
- Массимо, ты в наших сердцах навсегда, - перевел надпись с итальянского на своем плакате болельщик в годах.
А молодой человек показал футболку бывшего вратаря "Спартака" Сергея Песьякова. Ее он получил от Сергея после чемпионского сезона - в 2017-м:
- Хочу, чтобы Массимо оставил здесь свои пожелания. В тот момент, когда команда стала с ним чемпионом, я испытал эмоции, каких еще не было в мой жизни.
Каррера, после того, как зарегистрировался на рейс, прошел к таможенному контролю. Уже из "зеленого коридора" снял кепку и помахал ею болельщикам. "Спасибо!" - эту фразу Массимо мог слышать еще долго, пока шел коридорами "Шереметьево".
Багаж #Карреры. Жене Массимо помогают болельщики, пока сам он фотографируется и раздает автографы pic.twitter.com/Q2tWuctbmN— Артем Локалов (@lokalov) 8 ноября 2018 г.
Человек принес мамое дорогое, чтобы Массимо #Каррера расписался на память - футболку Песьякова! pic.twitter.com/2NpHqCoXoj— Артем Локалов (@lokalov) 8 ноября 2018 г.
"Спасибо" и "Массимо" очень плхожи, когда эти слова скандируют. #Каррера помахал на прощание. pic.twitter.com/bxLe82dYbt— Артем Локалов (@lokalov) 8 ноября 2018 г.