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08.11.2018 20:35
Рубрика: Культура

Британская группа Jamiroquai выступит 13 ноября в СК "Олимпийский"

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7715 (252)
Джей Кей - безумный шляпник. На сцене обязательно продемонстрирует и шляпу индейского вождя, и космические шлемы. Фото: EPA Джей Кей - безумный шляпник. На сцене обязательно продемонстрирует и шляпу индейского вождя, и космические шлемы. Фото: EPA
Джей Кей - безумный шляпник. На сцене обязательно продемонстрирует и шляпу индейского вождя, и космические шлемы. Фото: EPA

Jamiroquai (Великобритания). СК "Олимпийский", Москва, 13 ноября

Гастроли эксцентричных, шебутных и пестрых на эмоции англичан посвящены выходу их нового, восьмого альбома Automation. И первого с 2010 года. Теперь в музыке Jamiroquai стало больше бесшабашной пильсирующей электроники, а звук стал ближе к таким корифеям хит-парадов, как дуэт Daft Punk. Изменился и внешний вид солиста Джей Кея - главной творческой и эпатажной силы этой группы, существующей, кстати, еще с начала 90-х. Теперь ее фронтмен полюбил щеголять в самых непредсказуемых шапках и шляпах. Эдакий новый Дед Мороз из страны вечных понедельников и музыкальных капризов. Но любовь к бойкому и разухабистому фанку у него осталась неизменной.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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Перед тем как собраться в этот тур, Джей Кей долго лечил больную спину. И жаловался фанатам в соцсетях, что "после двух операций он стал бодрее, но пока не готов выступать на 125 процентов своих возможностей". А на меньшее, как уточнял сам певец, он никогда и не был согласен. Зато теперь Джей Кей опять в отличной форме. Да и коллекцию своих очередных обновок привезет в Москву. Будут и пижонская шляпа, и индейский головной убор вождя, и причудливые космические шлемы с элементами кокошника, да и те, которым пока еще даже нет названия. Уже в титульной песне Automaton водят электронные хороводы хлесткие биты, причудливые переплясы тембров и яркие исполнительские идеи - поклонникам впору диву даваться, но они снова пускаются в пляс. Новый альбом - попытка прислушаться и к музыке Вселенной, что не удивительно, поскольку на эту премьеру Джей Кея вдохновило развитие искусственного интеллекта и новые технологии ХХI века. Впрочем, одна из лучших песен диска - Cloud 9 - фактически старое доброе диско в традициях 70-х и в духе знаменитой "Лихорадки субботнего вечера", классики, где в главной роли красовался ритмичный и чарующий своим шармом и неугомонностью Джон Траволта. Очевидно, схожим героем - только уже электронного фанка и новой генерации диско - ощущает себя сегодня и снова щедрый на яркие эмоции и мелодии Джей Кей.

Мировое турне Jamiroquai продолжается уже год. В концертах звучат 14 композиций, среди которых есть и новые электронные треки, и давние хиты группы на стыке акустического фанка и соула. Жаль только, что "на бис" группа выходит крайне редко. А если и соглашается, то поет только одну песню - Too Young To Die, название которой переводится как "Слишком молод, чтобы умирать".

Культура Музыка Музыка с Александром Алексеевым
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