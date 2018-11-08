ЦБ: Инфляция на конец года зависит от роста цен на огурцы и помидоры

Цены на огурцы и помидоры могут сыграть решающую роль в формировании годовой инфляции. Такую точку зрения в кулуарах форума Московской биржи в Лондоне высказал глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов.

По его словам, до сих пор цены на эти овощи снижались, хотя осенью обычно растут. "Если они наверстают упущенное до конца года, то можем получить инфляцию выше 4%", - приводит слова Морозова ТАСС.

Представитель ЦБ уточнил, что инфляция в октябре составила 0,4%, годовая ускорилась до 3,5%, что ниже, чем прогнозировалось. И опять же из-за снижения цен на огурцы и помидоры.

В тоже время, по последним данным Росстата, в период с 30 октября по 6 ноября огурцы подорожали на 8,4%, помидоры - на 3,9%.