Что можно узнать на выставке "Арабески. Страницы жизни Ивана Тургенева"

Выставка "Арабески. Страницы жизни Ивана Тургенева", Дом И.С. Остроухова в Трубниках, до 31 января 2019 года

С кем дружил и с кем ссорился Тургенев? С кем чуть было не стрелялся на дуэли? За что был сослан в свое имение Спасское-Лутовиново "без права выезда"? Как писатель поспособствовал отмене в России крепостного права? И, наконец, как складывались его отношения с Полиной Виардо и ее супругом? Все это можно узнать на выставке "Арабески. Страницы жизни Ивана Тургенева", которую к 200-летнему юбилею писателя открыл Государственный музей истории российской литературы им.В.И.Даля.

Таким Тургенева в 1844 году увидел итальянский художник Винченцо Лами. Винченцо Лами

Благодаря этому проекту образ писателя органично вплетается в общественно-политическую канву второй половины XIX века.

Благодаря новой экспозиции посетитель получает возможность иначе взглянуть на того, кто, по словам Дмитрия Мережковского "одним из первых открыл удивленному Западу всю глубину, прелесть и силу русской души".

Отказавшись от хронологического повествования и пересказа сухих биографических фактов, кураторы выставки Анна Рудник и Генриетта Медынцева в формате новелл рассказали о важнейших моментах жизни Тургенева и обо всех, с кем писателя сводила судьба. А ведь среди его знакомых были Жорж Санд, Эмиль Золя, Ги де Мопассан...

В экспозицию вошли предметы из богатейшей коллекции Государственного литературного музея: не только семейные реликвии, например трость, принадлежавшая Ивану Сергеевичу, но и письма, книги (среди которых даже "Рудин" с владельческим автографом дочери Ф.М. Достоевского), вырезки из газет - первая страница газеты "Колокол", издаваемой Герценом и Огаревым в Женеве. Несмотря на то что сам Тургенев для газеты не писал, он был деятельным сотрудником - помогал собирать материалы, готовить их к печати и выступал кем-то вроде посредника между некоторыми корреспондентами и издателем.

В экспозиции также представлен номер "Современника", который, надо признать, сыграл особую роль в жизни писателя. Тургенев написал первый очерк "Хорь и Калиныч" для самого первого номера "Современника", который только что выкупили Некрасов и Панаев.

В разделе "Смесь" публикуется этот вроде бы случайный очерк Тургенева, который принес ему подлинную славу.

Рассказывая о Тургеневе, невозможно не упомянуть родовое гнездо писателя в Орловской области - усадьбу Спасское-Лутовиново, где Иван Сергеевич не только провел свое детство, но и бывал частым гостем до окончательного отъезда за границу в 1863 году. "Это совершенная глушь - тихая, зеленая, печальная", - так Иван Сергеевич описывал свое родовое гнездо. На выставке можно увидеть редчайший пейзаж окрестностей усадьбы, написанный Яковом Полонским. Это единственное сохранившееся изображение парка усадьбы, написанное художником при жизни писателя.

Рядом с пейзажем размещены фотографии любимых женщин Тургенева - сестры Льва Толстого Марии, певицы Полины Виардо. В жизни писателя была еще одна "возвышенная любовь" - актриса Мария Савина.

Тургенев был знатоком музыки - об этом тоже расскажут на выставке, а за границей занимался не только пропагандой отечественной литературы, но и был одним из учредителей Общества русских художников в Париже. Он вместе с Флобером, Золя, Доде, Гонкуром устраивал "обеды пяти освистанных авторов", а каждое новое произведение Тургенева становилось поводом для жарких споров иностранных писателей.

В рамках выставки в музее запланирована большая программа лекций от режиссеров и театральных критиков, музыкальные вечера, пешеходные экскурсии и даже новогодняя вечеринка в стиле 40-х годов XIX века.