ЦСКА из-за собственных ошибок проиграл "Роме"

В Лиге чемпионов состоялись заключительные матчи четвертого тура группового этапа. В одном из них ЦСКА принимал "Рому". Победа в этой встрече могла поднять армейцев на второе место в квартете "G". Но москвичи проиграли - 1:2. И остались третьими.

- А где Дзагоев? Думбия? - кажется, итальянские коллеги в последний раз видели игру ЦСКА пару лет назад. Иначе стали бы они задавать такие вопросы за полчаса до старта матча, рассматривая протокол. Ладно они были не в курсе очередной травмы Алана. Но никто из них так и не смог вспомнить, что Думбия всего пару лет назад выступал за "Рому". Хоть и непродолжительное время.

ЦСКА пропустил первый мяч на своем поле в группе Лиги чемпионов после ошибки Игоря Акинфеева. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Вероятно, для них стало откровением, как проявил себя новичок российской сборной Ильзат Ахметов. Или как надежен был в обороне Кирилл Набабкин, получивший первый вызов в национальную команду за четыре года.

Таким же откровением стала уже для нас ошибка Игоря Акинфеева на старте встречи. Вернувшийся после дисквалификации основной голкипер ЦСКА на четвертой минуте опрометчиво выбежал на перехват после подачи с углового и не попал по мячу. Костасу Маноласу не составило труда забить в пустые ворота. Вот так обескураживающе для армейцев началась одна из ключевых встреч в группе.

К чести хозяев, они быстро отправились от этого удара. Вернее, от двух ударов: на девятой минуте из-за травмы поле покинул Марио Фернандес. По последней информации, он избежал перелома скулы, но вынужден будет пропустить от двух до трех недель.

Без Акинфеева и Фернандеса - двух своих лидеров, ЦСКА ни в чем не уступил полуфиналисту Лиги чемпионов прошлого созыва. Если бы "красно-синим" чуть повезло, они бы набрали как минимум одно очко. Но необязательное удаление Хердура Магнуссона в начале второго тайма, практически сразу после гола хозяев, спутало все карты. "Рома" воспользовалась ошибками армейцев и вырвала столь нужную победу.

Из-за двух поражений от "Ромы" армейцы здорово осложнили себе жизнь в борьбе за выход в плей-офф. Чтобы рассчитывать на участие в 1/8 финала, им необходимо побеждать в двух оставшихся матчах. И если в первом из них - дома с "Викторией Пльзень", сделать это будет реально, то вторая встреча пока не сулит команде ничего хорошего. Ведь играть придется в Мадриде против "Реала". Который, похоже, потихоньку выходит из кризиса.

С назначением исполняющим обязанности главного тренера Сантьяго Солари мадридцы прибавили. И одержали уже третью победу подряд, разгромив на выезде "Викторию Пльзень" - 5:0. В таблице "Реал" идет первым, опережая "Рому" за счет личных встреч. У обеих команд по девять очков. Третьим остается ЦСКА (четыре очка), а последним - чешский клуб, набравший один балл.

Чтобы рассчитывать на выход из группы, ЦСКА необходимо побеждать в оставшихся двух матчах

В остальных встречах дня были зафиксированы следующие результаты: "Манчестер Сити" - "Шахтер" - 6:0, "Лион" - "Хоффенхайм" - 2:2, "Валенсия" - "Янг Бойз" - 3:1, "Ювентус" - "Манчестер Юнайтед" - 1:2, "Бенфика" - "Аякс" - 1:1, "Бавария" - АЕК - 2:0.

Добавим, что вчера в Лиге Европы состоялись матчи четвертого тура группового этапа, в том числе с участием российских клубов - "Спартак" - "Рейнджерс", "Краснодар" - "Стандард" и "Бордо" - "Зенит".

Премьер-лига

Сегодня матчем "Арсенал" - "Анжи" стартует программа 14-го тура отечественного чемпионата. Впрочем, его главные события пройдут на выходных.

Встреча с самой громкой афишей состоится на Песчаной, где ЦСКА примет лидера Премьер-лиги "Зенит". Питерцы отправятся в столицу без одного из своих лидеров Леандро Паредеса, получившего красную карточку в игре с "Ахматом". Также не исключено, что из-за травм "сине-бело-голубым" не помогут Артем Дзюба и Бранислав Иванович.

Вероятно, свой последний матч с Раулем Рианчо у руля проведет "Спартак". Москвичам предстоит вояж к "Уфе". А уже на следующей неделе ожидается назначение на пост главного тренера "красно-белых" Олега Кононова.

Где будем смотреть

9 ноября, пятница, Матч ТВ

19.25. "Арсенал" - "Анжи". Прямая трансляция.

10 ноября, суббота, Матч ТВ

18.55. "Ростов" - "Динамо". Прямая трансляция.

Матч Премьер

16.25. "Крылья Советов" - "Ахмат". Прямая трансляция.

11 ноября, воскресенье, Матч Премьер

13.45. "Уфа" - "Спартак". Прямая трансляция.

16.15. "Рубин" - "Локомотив". Прямая трансляция.

18.25. ЦСКА - "Зенит". Прямая трансляция.