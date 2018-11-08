Депутаты Госдумы впервые побывали на "стройке века" во Франции

Зачем России термоядерный реактор во Франции? С целью найти свой ответ на этот, не случайно возникший вопрос, на "стройке века" впервые побывали депутаты из профильных комитетов Госдумы. Корреспондент "РГ" обратился к участникам и организаторам парламентской миссии, чтобы узнать из первых рук их впечатления, выводы и прочие подробности.

Непосредственные участники мега-проекта ИТЭР - Международного термоядерного экспериментального реактора - считают его создание примером того, как должны сотрудничать ученые, специалисты и правительства разных стран в решении глобальных задач, в том числе энергетических, стоящих перед человечеством. Другим самонадеянная попытка воспроизвести в земных условиях процессы, протекающие на Солнце, представляется утопией, а сам чрезвычайно затратный долгострой в 60 километрах от Марселя - опрометчивой тратой бюджетных средств без очевидного результата.

Столкновение научных взглядов и разных технологических подходов - дело обычное в современном мире. В спорах, как известно, оттачивается истина. А в случае с ИТЭР дело давно перешло в практическую плоскость: местом для сооружения экспериментальной установки выбрана площадка на юге Франции рядом с исследовательским центром Кадараш.

О том, как непросто рождался этот интернациональный проект и как теперь он обретает плоть в металле, бетонных конструкциях и их невероятно сложной начинке, было много публикаций, включая специальный репортаж со стройплощадки ("Солнце в морозилке. Где, когда, почем", 30.10.2016).

Один из героев той публикации, генеральный директор Международной организации ИТЭР Бернар Биго вновь принимал делегацию из России. На это раз - парламентскую. Россия является инициатором проекта ИТЭР и полноправным членом международной организации с одноименным названием, напомнил господин Биго и заявил (дословно), что "здесь делегация находится у себя дома".

В рабочей поездке во Францию депутатов Госдумы сопровождали представители "Росатома", российского Агентства ИТЭР и посольства Франции в Москве. По словам участников, Бернар Биго в своей презентации особо отметил то обстоятельство, что в основу международного проекта ИТЭР положена концепция токамака, изобретённая и разработанная в СССР - в Институте атомной энергии им. Курчатова (сейчас - НИЦ "Курчатовский институт"). Большой персональный вклад в это дело внесли академики Курчатов, Тамм, Сахаров, Арцимович.

Комментируя рабочий график сооружения ИТЭР, господин Биго подтвердил, что получение первой плазмы запланировано на 2025 год, а полномасштабные эксперименты с дейтерий-тритиевой плазмой - на 2035-й. И тут же было отмечено, что российская сторона своевременно и качественно выполняет все свои обязательства по изготовлению и поставке оборудования для ИТЭР.

По словам главы российского Агентства ИТЭР Анатолия Красильникова, стройка в Кадараше "олицетворяет способность многонационального, многокультурного сообщества реализовывать самые масштабные проекты на благо всего человечества". А тот прогресс, который виден на площадке сооружения мега-установки, "наглядно демонстрирует то, что сообщество ИТЭР с поставленной задачей справляется". Депутаты Государственной Думы имели возможность ознакомились с ходом работ по изготовлению криостата, полоидальных катушек, осмотрели зал и оборудование предварительной сборки вакуумной камеры и электромагнитной системы ИТЭР, а также состояние дел по сооружению реакторного зала.

В завершении визита Бернар Биго поблагодарил членов делегации за внимание к проекту и высказал пожелание, чтобы российская сторона не ослабляла усилий в его поддержку. Помимо поставок из России оборудования и диагностических систем все более актуальной и востребованной становится подготовка квалифицированных специалистов для работы в проекте. Парламентарии обещали такие пожелания учесть и выразили надежду встретиться, как минимум, еще раз - в 2025 году, когда должны начаться эксперименты с первой плазмой.

Прямая речь

Геннадий Скляр, депутат Государственной Думы, член Комитета по энергетике: Прямое ознакомлении законодателей с тем, как развивается большой международный научно-технический проект с участием России, как используются выделяемые на это средства федерального бюджета, а еще и состоявшийся диалог с французскими парламентариями, которые интересуются атомной тематикой, - на мой взгляд, имеют очень важное значение. Потому что это формулирует позитивную повестку во взаимоотношениях России с ведущими странами мира.

Вы в первый раз были на площадке ИТЭР?

Геннадий Скляр: Да, первый раз. За 12 лет реализации проекта это вообще первая такая поездка депутатов российского парламента. Нас было пятеро в делегации. Мы представляли разные комитеты Госдумы и разные регионы: Воронежская область, Бурятия, Пензенская, Калужская…

Что оставило самое яркое впечатление?

Геннадий Скляр: То, что стройка движется с очень хорошей скоростью. Уже нет сомнений, что в намеченные сроки проект будет реализован. И уже сейчас, сегодня идет наработка новых технологий, которые могут быть использованы на благо России и других стран. Мы обязательно расскажем о своих впечатлениях в Комитете по энергетике и другим коллегам-депутатам. И уверен, что эти оценки примут во внимание, в том числе, когда будет в очередной раз решаться вопрос о поддержке таких проектов из федерального бюджета.

То есть, вы нашли ответ на вопрос, зачем России термоядерный реактор во Франции?

Геннадий Скляр: Нашли. Россия тем самым демонстрирует, что она - один из лидеров и ключевой партнер в освоении термоядерной энергетики. И если хотим говорить о роли России в завтрашнем мире, мы должны вкладываться в такие проекты. Весь мир инвестирует в свое технологическое будущее.

Это - во-первых. А во-вторых, участие в ИТЭР позволяет перекинуть мостик к созданию национальной термоядерной программы. Ведь благодаря международному проекту мы получаем доступ ко всем самым передовым технологиям, которые в нем нарабатываются. Образно говоря, создаем всем миром, а использовать можем у себя - в своих интересах и на своей территории.