Девятиклассники пройдут пробное собеседование по русскому языку

Завтра, 9 ноября, Рособрнадзор проведет апробацию итогового собеседования по русскому языку для девятиклассников, которое уже в 2019 году будет обязательным.

"Собеседование вводится в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников, - сообщили в ведомстве. - Его успешное прохождение с текущего учебного года будет для девятиклассников допуском к государственной итоговой аттестации".

В ноябрьской апробации будут участвовать более 1,5 тысячи школьников из 30 регионов России. На выполнение работы им дадут около 15 минут, а принимать устный ответ будет экзаменатор - собеседник.

Всего будет четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог.

Основной срок проведения этого испытания для всех девятиклассников - 13 февраля, дополнительные дни - 13 марта и 6 мая.