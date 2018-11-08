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08.11.2018 19:44
Рубрика: Власть

Специальные связи

Директор ФСБ рассказал о контактах с ЦРУ
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7715 (252)
Зарубежные спецслужбы понимают необходимость сотрудничества с ФСБ России в вопросах противодействия терроризму, несмотря на санкционную политику и сложные международные отношения. Об этом директор ФСБ России Александр Бортников заявил журналистам по итогам 17-го международного совещания глав спецслужб - партнеров ФСБ.

"Мы постоянно говорим о том, что не надо политизировать сам факт сотрудничества спецслужб и правоохранительных органов в вопросах противодействия терроризму. Недопустимо политиканство в этих вещах", - отметил директор ФСБ. По его мнению, ответственные структуры должны работать сообща для защиты общества от террористических угроз. "Мы признательны нашим партнерам за открытый и доверительный диалог", - подчеркнул Бортников.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Он также отметил, что на совещании в Москве присутствовали представители ЦРУ и ФБР, а также представители спецслужб других западных стран.

"Наши контакты с американскими партнерами практически никогда не прекращались, несмотря на сложность обстановки, которая существует, межгосударственные отношения", - сказал Бортников. По его словам, ФСБ контактирует с представителями ЦРУ и ФБР - периодически встречаясь и обмениваясь информацией. Бортников рассказал, что рабочие контакты у него были также и с бывшим директором ЦРУ Майком Помпео, по многим вопросам противодействия терроризму и сирийской проблематике. "Во время этих контактов была возможность пообщаться и с госпожой Хаспел, она присутствовала в качестве заместителя. На сегодняшний момент пока у нас больше контактов с ней не было", - сообщил глава российской спецслужбы.

Практика прямых контактов руководителей российских и американских спецслужб себя оправдывает
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По его мнению, практика прямых контактов с руководителями американских спецслужб себя оправдывает. В четверг на форуме один из представителей американской делегации вспомнил Бостонский марафон и братьев Царнаевых, когда ФСБ оказывала содействие американцам в расследовании. Кроме того, как напомнил Александр Бортников, первичная сигнальная информация о подготовке теракта в Казанском соборе в Санкт-Петербурге пришла от американских спецслужб. "Нам удалось использовать эту информацию, для того чтобы предотвратить этот теракт", - подытожил Бортников.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство ФСБ
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