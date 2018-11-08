Директор заболевшей Аллы Пугачевой отказалась назвать ее диагноз

НОВОСТЬ08.11.2018, 21:00
Текст:   Олег Усков

Елена Чупракова, директор Аллы Пугачевой, подтвердила, что ее босс не сможет прийти на юбилейный концерт Леонида Агутина, как планировалось ранее. В то же время заверив, что ничего фатального с певицей не произошло.

"Нормально, ничего страшного. Ну, мы не будем рассказывать, что случилось. Петь-то она может, она просто не может пойти на концерт", - рассказала Чупракова РЕН ТВ.

Фото: instagram.com/serebro_official
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Меж тем супруг Аллы Борисовны, Максим Галкин, также настаивает, что с Примадонной все хорошо.

"У меня гастроли в Канаде и, если я прекрасно гастролирую, значит, у меня в семье все хорошо", заявил Галкин РИА Новости.

Добавив, что "если Алла Борисовна что-то сказала, значит, она посчитала нужным ровно столько сказать, сколько она сказала".

Ранее Пугачева сообщила поклонникам через Instagram, что заболела и ее гостевое появление на шоу Агутина отменяется. Тем немедля вызвав в русскоязычном сегменте Сети тревожную волну. 

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