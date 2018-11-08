Алла Пугачева призналась, что больна

НОВОСТЬ08.11.2018, 15:40
Текст:   Олег Усков

69-летняя примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева призналась, что приболела. В связи с чем не сможет посетить шоу певца Леонида Агутина, где планировала принять участие.

"Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости, что так получилось", - подписала Алла Борисовна архивное фото, на котором она запечатлена с тогда юным еще виновником предстоящих торжеств.

Как отметила Газета.ru, вероятно, имеется в виду концерт Агутина в московском СК "Олимпийский" 10 ноября - юбилейная программа "50", где с Леонидом выступят Григорий Лепс, человек и потенциальный аэропорт Сергей Шнуров, Баста, Валерий Меладзе, супруга юбиляра Анжелика Варум и другие величины.

Ранее сообщалось, что Алла Борисовна и актуальный рэпер Гнойный снялись в новом видео узбекского и казахстанского поп-рокера Алишера.

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