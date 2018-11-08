Дмитрий Медведев поздравил коллектив МИА "Россия сегодня"

Дмитрий Медведев поздравил международное информационное агентство "Россия сегодня" с юбилеем. МИА "Россия сегодня" было образовано 9 декабря 2013 года.

"Пользуясь возможностью, хочу поздравить. У вас пока маленький, скромный юбилей. Пять лет. Но вопрос заключается в том, как считать", - сказал Медведев во время встречи с победителями четвертого международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. На этой встрече присутствовали генеральный директор и главный редактор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и Маргарита Симоньян.

Во время встречи МИА "Россия сегодня" предложило премьер-министру Дмитрию Медведеву вне конкурса отправить свои фотоработы на V Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. Глава правительства посчитал, что ему не стоит соревноваться с профессионалами.

Дмитрий Медведев встретился с финалистами конкурса, который проводит агентство под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО в память о фотожурналисте, погибшем на юго-востоке Украины при исполнении профессионального долга. В этом году из 77 стран мира пришло около 6000 работ.

Дмитрий Медведев смог познакомиться с фотографиями, прошедшими в финал, во время перелета из Москвы в Китай. "Это действительно интересные работы, причем самые разные, начиная от такой сложной военной журналистики и заканчивая, казалось бы, совершенно бытовыми сценками, которые выполнены, на мой взгляд, высокопрофессионально", - оценил он увиденное.

Свои первые шаги в фотоискусстве премьер, как известно, начинал в детстве, обучаясь этому во Дворце пионеров. И тогда - во времена пленочных аппаратов - это был серьезный труд, считает он. С развитием техники, появлением цифровых камер и мобильных телефонов фотография стала доступна многим, но это еще не дает повод считать себя фотожурналистом, уверен Дмитрий Медведев.

- Но для тех, кто здесь, не говоря уже об Андрее Стенине, и других фотожурналистах, которые, к сожалению, подвергаются насилию, это на самом деле профессия. И это действительно факт, когда журналисты с риском для жизни добывают информацию. Это точно не постановочная история, это требует большого мужества, - заявил премьер-министр.

Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев предложил главе правительства вне конкурса выставить свои работы на нем. Дмитрий Медведев не решился - не стал тягаться с профессионалами. А Киселеву и главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян вручил альбом со своими фотографиями. Ему же подарили значок-символ конкурса и фотоальбом с лучшими работами фотографов агентства.