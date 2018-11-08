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08.11.2018 16:47
Рубрика: Власть

"Единая Россия" проведет приемы граждан во всех регионах России

Текст: Айсель Герейханова

В честь своего дня рождения "Единая Россия" проведет приемы граждан во всех регионах России с 26 ноября по 2 декабря. В этом году первого декабря партии исполняется 17 лет. В четверг на заседании президиума генсовета "Единой России" секретарь партии Андрей Турчак напомнил, что проведение подобных приемов - это ежегодная традиция.

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Впервые единый день приемов в честь дня основания партии прошел в 2013 году. С тех пор ежегодно стали проводиться дни, недели и даже декады приемов. Так, в прошлом году по всей России работали 27 тысяч площадок, на которые за неделю приемов обратились около 380 тысяч человек. В эти дни граждане могут обратиться со своими проблемами и вопросами во все региональные общественные приемные председателя "Единой России", премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, а также в местные общественные приемные партии.

Как рассказала глава комиссии президиума генсовета по работе с обращениями граждан к председателю партии, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, наиболее часто россияне обращаются по темам ЖКХ, проблемам социального обеспечения и жилищным вопросам.

Власть Работа власти Госуправление Партии "Единая Россия"
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