Демографическая ситуация в стране не лучшая. Планируется увеличение продолжительности жизни, рождаемости. Есть цифры предполагаемого роста того и другого. Что надо сделать, чтобы цифры не остались благим пожеланием? Об этом обозреватель "РГ" беседует с главным гинекологом детей и подростков России, профессором Еленой Уваровой.

Елена Витальевна, статистика утверждает, что каждый пятый аборт в России совершают несовершеннолетние девочки. А последствия для здоровья?

Елена Уварова: Аборт в любом возрасте не безопасен. Так или иначе - он всегда во вред. И с физической, и с психологической точки зрения. Объясню почему. Физической потому, что это всегда травма если не самой матки, то репродуктивной системы. Опаснее всего аборты при первой беременности, в юном возрасте. Нередко они причина бесплодия, которое трудно устранить даже с помощью новейших технологий.

Психологическая травма тоже объяснима: чаще всего беременеют девушки, которые влюблены, а аборт вынуждены сделать потому, что их бросили. И мы знаем, что психологическая травма порой сильнее и продолжительнее физической.

То, что вы сказали, отнюдь не профессиональный секрет детских гинекологов. Но нередко не только сами девочки, но и их мамы, бабушки как-то легко относятся к подобным ситуациям. Поэтому, наверное, 12-15-летние беременные девочки почти в 100 процентах случаев идут на аборт. О чем вы говорите с ними, их родственниками?

Елена Уварова: Хотя я и детский гинеколог, но проблемы беременности у девочки в орбиту нашей профессиональной деятельности не входят. Однако ситуация практически ежедневно заставляет нас об этом думать и давать советы.

Тогда советы от Елены Уваровой.

Елена Уварова: Общего совета нет и быть не может. Все зависит от конкретной ситуации. Но, если угодно, генеральная установка - сохранение беременности. Правда, с учетом физического и психологического состояния девочки. Уточню: если беременность - результат изнасилования, то это всегда социальное показание к ее прерыванию. Важно уметь тактично, профессионально и доброжелательно беседовать с девочкой на самые интимные темы. И не только с самой девочкой.

Может, вас удивит, что нередко девочка приходит в сопровождении не только мамы или бабушки, но и молодого человека - виновника создавшейся ситуации. У меня были случаи, когда удавалось сохранить не только будущего ребенка, но и молодой союз. Поверьте, это всегда не легко дается.

Мир очень изменился. И может, надо более лояльно реагировать на беременную малолетку? Еще великий Пушкин писал о любимой няне Татьяны Лариной, взятой замуж в 13 лет. Или это неправильно?

Елена Уварова: Более лояльно? Можно и так считать. Лично мою бабушку взяли замуж в 14 лет. Хотя - уж если совсем об интимном - у бабушки в это время не было даже месячных. Они появились в 16 лет. А первые роды у нее были в 18-летнем возрасте.

Моя бабушка родила семерых детей до своего сорокалетия. А моя мама первую дочь родила, будучи студенткой Казанского университета, в 19 лет. Значит, замуж она пошла до 18 лет... Но хватит экскурсов в прошлое! В нынешний век высоких технологий, ЭКО, суррогатного материнства маленькая мама, а точнее, юная мама - это хорошо или плохо?

Елена Уварова: Возможно, это лучше, чем мама в 50-60 лет, как теперь нередко бывает. Одно скажу: первородящая мама и в 12, и в возрасте старше 50 лет - это не физиологично. А у возрастных женщин - даже эгоистично.

Елена Уварова: Надеемся, что вакцинация против вируса папилломы человека войдет в национальный календарь прививок. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Все, о чем мы с вами говорим, мало влияет на демографическую ситуацию в стране. Хотя эти единичные случаи вызывают шумные дебаты, в которых тонут действительно важные проблемы. До сих пор в нашей стране нет национальной программы сохранения репродуктивного здоровья девочек...

Елена Уварова: Конкретно вы имеете в виду вакцинацию против папиллома-вирусной инфекции? А еще конкретнее - недавнее сообщение Австралии, объявившей о том, что к 2020 году с помощью всеобщей вакцинации страна фактически избавится от папиллома-ассоциированных заболеваний, прежде всего от рака шейки матки. Именно этот вида рака на первом месте среди онкологических болезней со смертельным исходом.

У нас почти 30 регионов, которые ввели вакцинацию против вируса папилломы человека в региональные календари прививок. Но в России 85 регионов. И как быть тем, кто живет в "неохваченных" территориях? Кстати, в тех 30 регионах прививают только девочек или мальчиков тоже? Ведь доказано, что настоящий эффект дает вакцинация и тех, и других. Вы главный детский гинеколог России, по-вашему, пример Австралии для нас недосягаем? Или при желании и воле подобное возможно в нашей стране?

Елена Уварова: Пока прививают только девочек. Помимо всего прочего, нам сложно преодолеть, мягко говоря, предубеждения, которые существуют в обществе по поводу всех прививок, а данной тем более. Приходится объяснять, что от заражения вирусом папилломы человека не застрахован никто, а не только определенные социальные группы. У нас особый менталитет. Сколько угодно случаев, когда родители отказываются делать прививки против кори, полиомиелита, дифтерии, столбняка. Вот сейчас идет сезонное наступление гриппа. Во многих регионах появились объявления с приглашением сделать прививку от гриппа бесплатно. Очень часто эти приглашения остаются всуе. Самая распространенная отговорка - из-за этого укола можно заболеть.

Так что же делать, уважаемый главный детский гинеколог России? Австралию и некоторые другие страны нам не догнать? Остаться равнодушными к тому, что от рака шейки матки умирает 17 женщин в день?

Елена Уварова: Позволю еще некоторые цифры в надежде на то, что они заставят задуматься и сделать прививку. Вот эти цифры: 39% девушек инфицируются вирусом папилломы человека в течение 24 месяцев с начала половой жизни. Более того, каждая женщина с вероятностью 85% в течение жизни встретится с этим вирусом.

К сожалению, некоторые чиновники, от которых зависит решение проблемы всеобщей вакцинации против вируса папилломы человека, ссылаются на то, что рак, возможно, разовьется не у всех и не сию минуту, а спустя 30-40 лет. Потому не надо торопиться. Ссылаются и на то, что огромные деньги выделены для проведения прививок, вошедших в календарь обязательных. А лишних денег у государства нет.

Согласимся, что прививки против вируса папилломы не из дешевых. Но лечение рака, который вполне реален у тех, кто не привит, стоит в 200-300 раз дороже. Уж не говорю о цене самой человеческой жизни. Может, пока, как временную альтернативу, расширить региональные программы вакцинации. Может, не на словах, а на деле использовать возможности спонсоров.

Чаще всего беременеют девушки, которые влюблены, а аборт вынуждены сделать потому, что их бросили

Я только что вернулась со Всемирного конгресса акушеров-гинекологов, на котором официально объявлено: профилактика рака шейки матки - одна из главных задач сохранения репродуктивного здоровья и улучшения демографической ситуации в мире. У нас принята национальная программа борьбы с онкологическими заболеваниями. Отпущены немалые средства. Потому все-таки надеемся, что вакцинация против папилломы человека войдет в национальный календарь прививок.