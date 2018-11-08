Еврокомиссия улучшила прогноз по экономическому росту в России

Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз экономического роста России на ближайшие годы - 2018-2020. Об этом говорится в экономическом прогнозе ЕК, который опубликован на сайте организации.

Согласно прогнозу, в текущем году экономический рост в нашей стране составит 1,7 процента, в следующем - 1,6 процента, и в 2020-м - 1,8 процента.

Полгода назад, в весеннем докладе, ЕК прогнозировала рост в России на уровне 1,5 процента, 1,6 процента и 1,7 процента соответственно.

В докладе, в частности говорится, что в России идет постепенное экономическое восстановление, благодаря проводимой жесткой монетарной и налоговой политики и благоприятной для увеличения запаса ликвидности и повышения устойчивости экономики внешнеэкономической среды.

Авторы прогноза предполагают, что экономика, скорее всего, продолжит развиваться, и правительство воспользуется текущим скачком цен на нефть для увеличения госрасходов и стимулирования экономической активности.