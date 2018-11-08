Новости

У Черного моря найден сожженный аварами город 18:18
Ребенок попал в реанимацию после ДТП с микроавтобусом в Крыму 18:12
ЦБ: Инфляция на конец года зависит от роста цен на огурцы и помидоры 18:08
В Москве госпитализирована участница группы Serebro Ольга Серябкина 18:05
СК возбудил дело по факту аварийной посадки Ми-8 под Тверью 18:03
Матвиенко и Мясникович обсудили подготовку к VI Форуму регионов Беларуси и РФ 18:00
Макрона раскритиковали за желание почтить память маршала Петена 17:59
США оказались беззащитны перед российскими ракетами 17:59
С места аварии Ан-2 в Поморье госпитализировали спасателя с инфарктом 17:59
Проверка московского ТЦ "Ереван Плаза" из-за угрозы взрыва завершена 17:57
В квартире подозреваемого в убийстве москвички и ее сына прошли обыски 17:52
Лавров: Страны ОДКБ выступают за сохранение договора о РСМД 17:48
В Волгограде проверят сообщение о брошенных на свалке уголовных делах 17:41
Житель Краснодара выбросил с четвертого этажа 15 кошек 17:27
Защитник ЦСКА Марио Фернандес выбыл на неделю 17:24
Жителям взорвавшегося под Смоленском дома дадут временное жилье 17:24
Экс-министра юстиции Монако обвинили в коррупции по делу Рыболовлева 17:21
Столичный ТЦ "Ереван Плаза" эвакуирован из-за звонка о заминировании 17:15
Названа самая инновационная автокомпания 17:12
Посольство РФ узнает, пострадали ли россияне во время стрельбы в США 17:09
Наезд грузовика на пешеходов в Петрозаводске попал на видео 17:03
ГВПУ Минобороны "перейдет в наступление" в борьбе с фальсификациями истории 17:01
Фото: у Фрэнка Андервуда появилась настоящая могила 17:00
Еврокомиссия улучшила прогноз по экономическому росту в России 16:55
Университет Пирогова вошел в международный рейтинг лучших медвузов 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
08.11.2018 16:55
Рубрика: Экономика

Еврокомиссия улучшила прогноз по экономическому росту в России

Текст: Марина Гусенко
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз экономического роста России на ближайшие годы - 2018-2020. Об этом говорится в экономическом прогнозе ЕК, который опубликован на сайте организации.

Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Выдержит ли российская экономика усиление санкций

Согласно прогнозу, в текущем году экономический рост в нашей стране составит 1,7 процента, в следующем - 1,6 процента, и в 2020-м - 1,8 процента.

Полгода назад, в весеннем докладе, ЕК прогнозировала рост в России на уровне 1,5 процента, 1,6 процента и 1,7 процента соответственно.

В докладе, в частности говорится, что в России идет постепенное экономическое восстановление, благодаря проводимой жесткой монетарной и налоговой политики и благоприятной для увеличения  запаса ликвидности и повышения устойчивости экономики внешнеэкономической среды.

Авторы прогноза предполагают, что экономика, скорее всего, продолжит развиваться, и правительство воспользуется текущим скачком цен на нефть для увеличения госрасходов и стимулирования экономической активности.

Экономика Макроэкономика Международные организации Европейский союз Европейская комиссия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК возбудил дело по факту аварийной посадки Ми-8 под Тверью
Владимир Путин прибыл в Казахстан с двухдневным визитом
Саудовская Аравия подтвердила заинтересованность в покупке С-400
Захарова: Новым законом Киев нагнетает антироссийскую истерию
Прокуратура потребовала возбудить дело после фото Цеповяза с икрой