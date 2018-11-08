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08.11.2018 12:23
Рубрика: Культура

Фестиваль "Просветитель": лекции, которые стоит посетить

Текст: Варвара Панина
Откуда берутся мифы? Возможен ли разговор о ценностях на языке мемов? Как заставить себя отказаться от лишней порции десерта? На эти и многие другие вопросы можно будет ответить на фестивале научно-популярной литературы "Просветитель", который пройдет в Москве с 8 по 11 ноября.
Фото: Премия "Просветитель" Фото: Премия "Просветитель"
Фото: Премия "Просветитель"
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Пять лекций фестиваля "Просветитель", которые нельзя пропустить

Лекторами фестиваля станут финалисты и лауреаты премии "Просветитель", а также эксперты, занимающиеся математикой, историей, архитектурой, лингвистикой, психологией и виртуальной реальностью. Среди спикеров - Алексей Савватеев, Иван Курилла, Дмитрий Швидковский, Станислав Дробышевский и другие.

Специально на фестиваль с публичной лекцией приедет Гилад Цукерман (Израиль-Австралия) - лингвист, профессор, автор теории о камуфляжных языках.

8 ноября

В 19:00

Территория завода "Рассвет", Столярный переулок, дом 3, корпус 1

Почему Кавказская война - центральное событие в истории народов Северного Кавказа? Как ее помнят в северокавказских республиках и что о ней знают в других российских регионах? Как писали, пишут и будут писать о Кавказской войне, ее героях и жертвах? Эти и другие вопросы будут обсуждать историк и автор книги "Кавказская война. Семь историй" Амиран Урушадзе и старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Патимат Тахнаева.

В 19:00

Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова, Бауманская ул., 58/25, стр. 14

Российский математик Алексей Савватеев расскажет про то, как преподают математику и как ее должны преподавать, а также про ту роль, которую эта наука играет в современном мире. Лекция пройдет в формате "вопрос-ответ" и не требует никаких предварительных умений и навыков.

Названы лучшие научно-популярные книги России

9 ноября

В 17:00

МАРХИ: ул. Рождественка, 11/4, к. 1, стр. 4.

Дмитрий Швидковский - историк архитектуры, расскажет о развитии форм и стилей. Узнаем, как русский стиль связан с Византией, итальянским Возрождением и маньеризмом. Познакомимся с наиболее яркими персонажами нашей истории от Андрея Боголюбского до Ивана Грозного, от Петра Великого до Екатерины Великой.

В 19:00

InLiberty Рассвет: Столярный переулок, дом 3, корпус 1.

Российско-американские отношения часто рассматривают сквозь мутное стекло геополитики, стратегического противоборства и мировых интересов, однако такой взгляд не объясняет, почему два общества с таким эмоциональным накалом обсуждают друг друга уже более ста лет. В своей книге и на лекции доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла представит другой подход к пониманию этой ситуации, основанный на понятии о "конституирующих Других".

В 19:00

Книжный магазин "Республика”: ул. Воздвиженка, 4/7 стр.1.

Сотрудники Высшей школы экономики Юлия Мальшина и Константин Фурсов расскажут об окнах возможностей цифрового мира, о страхах и готовности общества принимать новые тенденции, о виртуальной реальности в реальной жизни и об истории создания "Атласа технологий будущего".

10 ноября

В 13:00

InLiberty Рассвет: Столярный переулок, дом 3, корпус 1.

Свободны ли мы в выборе своих политических предпочтений? Что говорят современные экспериментальные исследования о том, как наши гены и нейроны влияют на наши взгляды? Что эти исследования говорят о современной политике?

Фото: depositphotos.com
Нацпроект "Наука" появился в России

В 13.00

Центральная городская молодежная библиотека им. М.А. Светлова: Большая Садовая ул., 1.

На лекции "Странные дети" поговорят о том, что волнует всех современных родителей. А главное: Как быть родителем, оставаясь собой? Как воспитывать детей в условиях онлайн-тенденций? Об этом расскажет Ольга Морозова - клинический психолог и кандидат психологических наук.

В 17:00

InLiberty Рассвет: Столярный переулок, дом 3, корпус 1.

На лекции пойдет речь о том, как нам научиться жить в гармонии с природой и дикими животными, основываясь на научных представлениях, а не на безграмотных мифах.

В 18:00

Кинотеатр "Факел”: ш. Энтузиастов, 15/16.

Два киновечера в рамках фестиваля премии "Просветитель” посвящены теме Советского Союза в кинематографе. Зрителей ждет показ фильма "Июльский дождь” и разговор с кинокритиком Денисом Гореловым.

В 19:00

InLiberty Рассвет: Столярный переулок, дом 3, корпус 1.

Почему одни с легкостью отказываются от соблазнов, а другие не в силах им противостоять и раз за разом нарушают данное себе слово не курить. Не есть вредного или бегать каждый день? Оказывается, люди, которым сложно сопротивляться искушениям, физиологически, биохимически и генетически отличаются от тех, у кого этих проблем нет. В чем это различие и что делать тем, кому трудно заставить себя не срывать сроки, отказываться от лишней порции десерта и других сиюминутных удовольствий, расскажут на лекции.

Вышла книга Вадима Чернышева "Для себя"

11 ноября

В 15:00

InLiberty Рассвет: Столярный переулок, дом 3, корпус 1. М. Улица 1905 г.

Вы любите комиксы? А sci-комиксы? На круглом столе обсудят этот новый жанр популяризации науки. Зачем превращать сложные научные статьи в захватывающие сценарии? Почему ученые участвуют в таких проектах и не стесняются сочетания серьезного содержания и легкомысленной формы? Как художники делают рисунки на сложные научные темы? А главное - как читателю относиться к такому жанру? Тему обсудят с издателями, редакторами, художниками и учеными.

В 20:00

InLiberty Рассвет: Столярный переулок, дом 3, корпус 1. М. Улица 1905 г.

Возможен ли вообще разговор о ценностях на языке мемов? На каком языке можно рассказывать и спорить о древней истории и истории ХХ века? Как связаны академическое знание и популярные исторические паблики в соцсетях? Где проходят границы между пафосом и иронией, фейком и суровым фактчекингом, драмой и кощунством, между вкусом и безвкусицей, правдой и неправдой?

Культура Литература Общество Наука
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