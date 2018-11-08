Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо не стала менять базовую процентную ставку по итогам двухдневного заседания. Вероятнее всего, ее повышение пройдет в декабре, считает большинство аналитиков. Рост ставки в США традиционно усиливает позиции доллара ко всем развивающимся валютам, включая рубль.

На предыдущем заседании в сентябре комитет по открытым рынкам ФРС увеличил ставку до 2-2,25 процента годовых. Таким образом, в 2018 году она поднималась три раза, два предыдущих повышения прошли в марте и июне. Цикл ужесточения денежно-кредитной политики ФРС начала в 2015 году после семилетнего перерыва, за это время ставка повышалась восемь раз (всегда с шагом 0,25 процентных пункта).

Насчет незыблемости ставки в ноябре не сомневался почти никто. Декабрьский рост ставок накануне был не полностью заложен в ожидания рынка. Вероятность повышения из фьючерсов на ставку оценивалась в 68 процентов, пишут аналитики Нордеа-банка Денис Давыдов и Татьяна Евдокимова.

В заявлении по итогам заседания ФРС сохранила оценку по рынку труда (он "остается сильным") и оценку экономической активности ("продолжает расти высокими темпами"). Уровень безработицы, по оценке Федрезерва, снизился с момента сентябрьского заседания. Расходы домохозяйств продолжали сильно расти, указывает ФРС. Однако в то же время рост инвестиций в основной капитал замедлился из-за быстрого увеличения в начале года, говорится в релизе.

Инфляция в США чуть замедлилась, но все равно остается на уровне двух процентов по индексу расходов потребителей, говорит аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова. Показатели рынка труда действительно были сильными: занятость вне сельхозсектора выросла на 250 тысяч, безработица колебалась около 3,7 процента, темпы роста почасовой оплаты остались около 3,1 процента, перечисляет она. Пока статистика подтверждает хорошее состояние экономики, что позволяет рассчитывать на продолжение роста рынка на длинном горизонте, но краткосрочная динамика все же будет в значительной степени определяться гибкостью ФРС при принятии решений, считает Желаннова. Рынок недостаточно учитывает последнюю макростатистику, в том числе по рынку труда, и переоценивает риски, связанные с торговыми войнами, считает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

По мнению участников рынка, после вероятного повышения ставки в декабре ФРС вновь повысит ставку в марте, а затем в июне 2019 года, пишет экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. "Что касается дальнейших перспектив, то здесь уверенности меньше: судя по котировкам фьючерсов на ставку ФРС, рынок не ожидает ее повышения после середины следующего года. И если в течение 2019 года темпы экономического роста действительно снизятся, то велика вероятность, что именно так все и будет", - прогнозирует Маккиннон.

Следующие повышения ставки ФРС очень вероятны в декабре, марте и июне. На дальнейшую перспективу уверенности уже гораздо меньше

Доллар в дальнейшем может усиливаться против других валют, в том числе и рубля, в случае новых проблем на глобальных рынках, но траектория роста ставки ФРС сама будет оказывать ему очень небольшую поддержку, считает зампред правления Локо-банка Андрей Люшин. Но рост ставки может привести к неблагоприятным последствиям для многих развивающихся рынков в будущем году или немного позднее, а на этом фоне как раз укрепление доллара будет сильным, говорит он.