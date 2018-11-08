Новости

"Краснодар" одержал волевую победу в Лиге Европы над "Стандардом" 22:45
Савченко будет ездить на встречи с избирателями в автозаке 22:38
США ввели новые персональные санкции против РФ по Украине и Крыму 22:22
Российские хоккеисты с победы начали выступление на Кубке Карьяла 22:09
Стал известен новый глава Фонда кино 21:59
Возбуждено дело в отношении сотрудников колонии, где сидит Цеповяз 21:31
Стали известны все участницы 1/8 финала женского ЧМ по шахматам 21:30
Полузатонувший норвежский фрегат сняли на видео 21:28
Косачев: РФ ответит на санкции США в политике зеркально 21:12
Профицит торгового баланса России за 9 месяцев вырос на 63% 21:10
Названы самые вдохновляющие фильмы для путешествий 21:00
Директор заболевшей Аллы Пугачевой отказалась назвать ее диагноз 21:00
Бастрыкин временно отстранил главного следователя Приморского края 20:23
В Бухаресте прошел Конгресс Международной федерации самбо 20:15
МАК расследует жесткую посадку самолета Ан-2 под Архангельском 20:07
Гидрометцентр: Снега в Москве не будет до 13 ноября 20:04
Ещенко включен в заявку "Спартака" на матч с "Рейнджерс" 20:01
Лидеры стран ОДКБ договорились увеличивать взаимные поставки оружия 20:00
Песков: Решение по кандидатуре генсека ОДКБ примут 6 декабря в Петербурге 19:59
После спорной ампутации воронежской пенсионерке удалили вторую ногу 19:56
МАК создал комиссию для расследования крушения Ми-8 под Тверью 19:54
Медведев попросил главу РЖД не хвалиться достижениями 19:47
Под Иваново сбежавшая собака напала на семилетнего ребенка 19:37
Юнкер: Ни одна страна ЕС через 30 лет не будет входить в G7 19:28
Самая прославленная женщина-каскадер Китти О’Нил умерла от пневмонии 19:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
08.11.2018 22:19
Рубрика: В мире

Доллар пустят в рост

Федрезерв США вернется к повышению ставки в декабре
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Столичный выпуск №7715 (252)
Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо не стала менять базовую процентную ставку по итогам двухдневного заседания. Вероятнее всего, ее повышение пройдет в декабре, считает большинство аналитиков. Рост ставки в США традиционно усиливает позиции доллара ко всем развивающимся валютам, включая рубль.

На предыдущем заседании в сентябре комитет по открытым рынкам ФРС увеличил ставку до 2-2,25 процента годовых. Таким образом, в 2018 году она поднималась три раза, два предыдущих повышения прошли в марте и июне. Цикл ужесточения денежно-кредитной политики ФРС начала в 2015 году после семилетнего перерыва, за это время ставка повышалась восемь раз (всегда с шагом 0,25 процентных пункта).

Фото: depositphotos.com
Курс рубля получит реальный шанс для нового роста

Насчет незыблемости ставки в ноябре не сомневался почти никто. Декабрьский рост ставок накануне был не полностью заложен в ожидания рынка. Вероятность повышения из фьючерсов на ставку оценивалась в 68 процентов, пишут аналитики Нордеа-банка Денис Давыдов и Татьяна Евдокимова.

В заявлении по итогам заседания ФРС сохранила оценку по рынку труда (он "остается сильным") и оценку экономической активности ("продолжает расти высокими темпами"). Уровень безработицы, по оценке Федрезерва, снизился с момента сентябрьского заседания. Расходы домохозяйств продолжали сильно расти, указывает ФРС. Однако в то же время рост инвестиций в основной капитал замедлился из-за быстрого увеличения в начале года, говорится в релизе.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Что будет с рублем после выборов в США

Инфляция в США чуть замедлилась, но все равно остается на уровне двух процентов по индексу расходов потребителей, говорит аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова. Показатели рынка труда действительно были сильными: занятость вне сельхозсектора выросла на 250 тысяч, безработица колебалась около 3,7 процента, темпы роста почасовой оплаты остались около 3,1 процента, перечисляет она. Пока статистика подтверждает хорошее состояние экономики, что позволяет рассчитывать на продолжение роста рынка на длинном горизонте, но краткосрочная динамика все же будет в значительной степени определяться гибкостью ФРС при принятии решений, считает Желаннова. Рынок недостаточно учитывает последнюю макростатистику, в том числе по рынку труда, и переоценивает риски, связанные с торговыми войнами, считает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

По мнению участников рынка, после вероятного повышения ставки в декабре ФРС вновь повысит ставку в марте, а затем в июне 2019 года, пишет экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. "Что касается дальнейших перспектив, то здесь уверенности меньше: судя по котировкам фьючерсов на ставку ФРС, рынок не ожидает ее повышения после середины следующего года. И если в течение 2019 года темпы экономического роста действительно снизятся, то велика вероятность, что именно так все и будет", - прогнозирует Маккиннон.

Следующие повышения ставки ФРС очень вероятны в декабре, марте и июне. На дальнейшую перспективу уверенности уже гораздо меньше

Доллар в дальнейшем может усиливаться против других валют, в том числе и рубля, в случае новых проблем на глобальных рынках, но траектория роста ставки ФРС сама будет оказывать ему очень небольшую поддержку, считает зампред правления Локо-банка Андрей Люшин. Но рост ставки может привести к неблагоприятным последствиям для многих развивающихся рынков в будущем году или немного позднее, а на этом фоне как раз укрепление доллара будет сильным, говорит он.

Инфографика: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Роман Маркелов
В мире США Экономика Макроэкономика Экономика Финансы Валютный рынок
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Возбуждено дело в отношении сотрудников колонии, где сидит Цеповяз
Лидеры стран ОДКБ договорились увеличивать взаимные поставки оружия
Полузатонувший норвежский фрегат сняли на видео
Стрельбу в Калифорнии устроил бывший морпех США
Обнародовано фото аварийно севшего под Архангельском Ан-2