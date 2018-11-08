ФСБ предложит решение проблемы радикализации молодежи

Директор ФСБ Александр Бортников заявил о необходимости немедленного решения проблемы радикализации молодежи. По его словам, ФСБ подготовила предложения по этому вопросу, которые будут доложены руководству страны.

По данным главы российской спецслужбы, молодые люди - носители различных радикальных идей объединяются в группы, для того чтобы противодействовать существующей власти. Причем для противодействия они выбирают радикальный способ - путем вооруженной борьбы. Как отметил Бортников, проявления такого молодежного радикализма были продемонстрированы в Хабаровске в 2017 году при нападении на местное управление ФСБ, а также в октябре этого года в Архангельске во время атаки на областное УФСБ. По его словам, причиной вооруженных действий стало то, что сотрудники ФСБ проводили служебные меры в отношении молодых людей, которые объединялись в группы, а также использовали оружие и взрывчатку. Эти законные, казалось бы, меры со стороны спецслужб и вызвали протест среди молодых радикалов.

При этом Александр Бортников признал, что очень много проблем в вопросах воспитания молодого поколения накопилось за прошедшие годы. "Мы тогда практически упустили трудных подростков, трудную молодежь, которая попала под влияние отдельной группы лиц и стала исповедовать радикальные взгляды - и левые, и правые, а где-то и вперемешку", - объяснил свою позицию директор ФСБ.

Кроме того, он отметил, что иногда эти радикальные группировки начинают использовать и "исламский фактор".

"Это такой замес - нацистский, анархистский, левый, правый, исламистский. С этим надо что-то делать. Времени у нас нет", - поделился с журналистами Бортников.

Однако, по его мнению, решать эту проблему должны не только силовики, но и общественность, вместе с властями, родителями и школой.