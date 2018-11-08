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08.11.2018 13:37
Рубрика: Происшествия

ФСИН предложила отключить мобильную связь в тюрьмах

Текст: Владислав Куликов

Тюремное ведомство разрабатывает законопроект, который позволит отключить мобильную связь в казенных домах. Об этом сообщил "Интерфаксу" заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Бояринев.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

"На сегодняшний день решаем вопрос по исключению услуг связи операторами мобильной сети на территории наших исправительных учреждений. Для этого нужно вносить изменения в отдельные реестры", - сказал он.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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По его словам, ФСИН "плотно работает с Минкомсвязи" по теме блокирования связи на территории учреждений. Отвечая на вопрос "Интерфакса", обращалась ли ФСИН к операторам с просьбой об отключении сети на территории учреждений, замглавы ведомства отметил: "Операторам это невыгодно, они стараются получить прибыль. Это возможно только через внесение изменений в законодательство. Глушилки могут быть, но угнаться за развитием средств мобильной связи очень тяжело, были 2G, 3G, 4G, и каждый тип связи требует своего решения проблемы блокирования".

Говоря о том, когда могут быть внесены изменения в законодательство, Бояринев сказал: "Думаю, в следующем году постараемся решить, уже не меньше двух лет этим занимаемся".

Он сообщил, что за полгода было изъято около 10 тысяч сотовых телефонов при попытке передачи их заключенным, это около 90% изымаемых в колониях телефонов (остальные 10% изымаются непосредственно у заключенных).

Бояринев отметил, что у осужденных в колониях есть возможность говорить по стационарным телефонам под контролем администрации до 15 минут в день. В следственных изоляторах переговоры возможны с разрешения следователя.

Фото: РИА Новости
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Отключить нелегальную связь тюремное ведомство пытается давно. Были испробованы разные варианты, несколько раз даже заявлялось, что найдено окончательное решение проблемы. Но проблема оставалось. Эксперты пришли к выводу, что есть только один способ отключить тюрьму от нелегальной связи: обязать сотовых операторов создавать "мертвые зоны" на территории зон.

Технически это возможно. Однако, по словам представителей тюремного ведомства, с которыми не раз обсуждалась эта тема, поскольку обязанности отключать от своих вышел абонентов, подающих сигнал из тюрьмы нет, то сотовые операторы остаются глухи к предложениям. "В каком-нибудь маленьком поселке, где есть колония, именно колония обеспечивает большую прибыль сотовой компании, - объяснил "РГ" один из экспертов. - Отключать ее местному отделению компании невыгодно". Поэтому на законодательном уровне нужно ввести соответствующий запрет, полагают представители правоохранительных органов.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН Тюремная реформа
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