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Рубрика: В мире

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Столичное ГАИ объединят с патрульно-постовой службой
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7714 (251)
В новом подразделении милиционерам придется отвечать не только за дороги, но и за безопасность на закрепленных территориях. Фото: Влад Ушаков В новом подразделении милиционерам придется отвечать не только за дороги, но и за безопасность на закрепленных территориях. Фото: Влад Ушаков
В новом подразделении милиционерам придется отвечать не только за дороги, но и за безопасность на закрепленных территориях. Фото: Влад Ушаков
Власти Киргизии намерены объединить Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД), до сих пор именуемое в народе ГАИ, и патрульно-постовую службу (ППС). Слияние этих подразделений МВД в одну структуру произойдет в рамках реформы, одобренной руководством республики. Об этом сообщают в пресс-службе президента КР.

По ее данным, глава республики Сооронбай Жээнбеков ознакомился с результатами работы экспертной группы по реформированию подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность. К ним издавна бывает много нареканий как со стороны обычных граждан и автолюбителей, так и со стороны чиновников, обеспокоенных ростом числа автоаварий.

Фото: Пресс-служба правительства Киргизии
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- Патрульная милиция, согласно нашим планам, превратится в социально-сервисную службу, нацеленную на взаимодействие и помощь гражданам, - утверждает руководитель экспертной группы, директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов. - Будет создано новое подразделение патрульной милиции в результате слияния подразделений ГУОБДД и патрульно-постовой службы. Функциональные обязанности его несколько видоизменятся.

Патрульная милиция, в видении экспертов, должна отвечать не только за ситуацию на дорогах, но и в целом за общественную безопасность на закрепленных территориях. Сотрудники этого подразделения, по словам Тамерлана Ибраимова, будут находиться в постоянном движении. Они должны не только патрулировать закрепленную за ними территорию и выявлять нарушения, но и проводить профилактические мероприятия.

Проект по созданию патрульной милиции предполагается сначала запустить в Бишкеке - в 2019-2020 годах. Затем опыт будут внедрять в регионах.

Как полагает президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, конкурсный отбор сотрудников должен проводиться прозрачно, с привлечением представителей гражданского сектора. "Их участие в работе по реформированию ГАИ должно дать положительный результат - более качественное обеспечение безопасности граждан на дорогах республики и достижение необходимого уровня доверия к милиции", - утверждает глава республики.

Сотрудники новой службы, по словам Сооронбая Жээнбекова, могут рассчитывать на повышенную заработную плату, особый социальный пакет и возможность карьерного роста. Эти бонусы, на его взгляд, позволят минимизировать коррупционные риски. Глава республики поручил секретариату Совета безопасности подготовить задания профильным госорганам и проконтролировать их исполнение.

Кстати

Реформу по слиянию ГУОБДД и ППС предлагается провести в три этапа. Первый - конкурсный отбор кадров. На втором этапе сотрудники пройдут обучение по правам граждан, правилам дорожного движения, тактической и огневой подготовке. Затем в подразделении начнут внедрять новые антикоррупционные механизмы и методы поощрения.

В мире экс-СССР Киргизия
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