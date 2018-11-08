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08.11.2018 11:28
Рубрика: Спорт

Гол Овечкина помог "Вашингтону" победить "Питтсбург" Малкина

Текст: Данила Жиляев
В рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ встретились "Вашингтон" и "Питтсбург". Встреча завершилась победой столичной команды со счетом 2:1.
Фото: AP Photo/Nick Wass Фото: AP Photo/Nick Wass
Фото: AP Photo/Nick Wass

Игры между этими соперниками традиционно особенно интересны российским любителям хоккея, поскольку друг против друга на лед выходят Александр Овечкин и Евгений Малкин. Да и в целом, накал в противостояниях "Вашингтона" и "Питтсбурга" обычно выходит за рамки рядового матча. Так получилось и в этот раз.

Фото: AP Photo/Jason Behnken
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Если говорить непосредственно об игре, "пингвины" поначалу имели преимущество и открыли счет - на 13-й минуте отличился Сидни Кросби. Однако во втором периоде Овечкин забросил ответную шайбу, а уже в концовке встречи Ти Джей Оши, которому ассистировал Евгений Кузнецов, стал автором победного для "Кэпиталз" гола.

Гол в ворота "Питтсбурга" стал для Овечкина 12-м в сезоне - благодаря этому российский форвард догнал нападающего "Бостона" Давида Пастрняка в гонке снайперов НХЛ и делит с ним первое место. Кроме того, Александр забросил в большинстве, что позволило ему выйти на чистое восьмое место по голам при численном преимуществе среди всех игроков в истории лиги. На его счету теперь 235 таких шайб, и всего один гол ему остался, чтобы сравняться с Марио Лемье. Лидером в этом списке является Дейв Андрейчук, 274 раза поражавший чужие ворота, когда его команда имела на игрока больше.

Однако самые интересные события в матче "Вашингтона" и "Питтсбурга" носили околоспортивный характер. На 43-й минуте Малкин провел жесткий прием против Оши, ударив того в голову. За это Евгений был удален до конца игры.

Фото: @russiahockey/Twitter.com
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"Я проверился на сотрясение мозга, вернулся и выиграл матч, - рассказал после игры Оши. - Видимо, Малкин решил, что я собираюсь провести силовой прием, и решил ответить - я сам все время так делаю. Но я не ожидал, что он пойдет на такое, когда мы в меньшинстве - в таких ситуациях на силовые обычно не идут. Впрочем, это не мои проблемы. Мы победили, и что будет с Малкиным, мне все равно".

По мнению главного тренера "Питтсбурга" Майка Салливана, Евгения не должны дополнительно наказать за этот проступок. А наставник "столичных" Тодд Рирден отметил, что НХЛ старается бороться с такими действиями хоккеистов, однако пока не получается.

Между тем, это поражение стало для "пингвинов" пятым кряду при общем счете 7:21. На данный момент они находятся на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 15 очков. "Вашингтон" с 17-ю баллами расположился на шестой строчке.

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