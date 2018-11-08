Гончаренко: Скорее всего, у Фернандеса перелом скулы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии здоровья защитника Марио Фернандеса, получившего травму в матче с "Ромой" в Лиге чемпионов.

Напомним: уже на девятой минуте Фернандес столкнулся с Александром Коларовым. Серб ударил соперника коленом по затылку. В результате Марио вынужден был покинуть поле на носилках. Вместо него вышел Георгий Щенников.

"Прогнозы пока неутешительные", - констатировал Гончаренко в интервью телеканалу "Матч Премьер". "Скорее всего, у Фернандеса перелом скулы. Но точно мы все узнаем сегодня ночью. Точный диагноз не могу назвать".

Если опасения Гончаренко подтвердятся, то Фернандес точно не сможет помочь армейцам в предстоящем матче с "Зенитом" в чемпионате страны. Кроме того, под вопросом его участие в играх сборной с Германией и Швецией.