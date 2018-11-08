Госдума досрочно освободила от должности двух аудиторов Счетной палаты

Госдума досрочно прекратила полномочия аудиторов Счетной палаты Владимира Катренко и Александра Жданькова.

Ранее в нижнюю палату парламента поступили представления на эту тему за подписью президента РФ.

Оба аудитора были назначены Госдумой в 2007 году. Катренко возглавлял департамент СП РФ по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на фундаментальные исследования, физическую культуру, спорт, социальную политику, а также средств Пенсионного фонда, Фонда социального страхования. До того, как стать аудитором, в 1999-2007 годах Катренко был депутатом Госдумы, в том числе с 2003 по 2007 год - вице-спикером.

Жданьков руководил департаментом по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на международные отношения и международное сотрудничество, а также бюджета Союзного государства и оборота федерального имущества за рубежом. До этого с 1972 по 2007 год Жданьков служил в органах госбезопасности, руководил, в частности, Контрольной службой ФСБ России.

Новые аудиторы должны быть назначены в течение двух месяцев после согласования кандидатур с президентом. Согласно предложению комитета по контролю и регламенту, фракции Госдумы должны представить свои кандидатуры на пост аудиторов Счетной палаты до середины дня 12 ноября.

В СП РФ 12 аудиторов, назначаемых сроком на 6 лет. Председатель и половина аудиторов назначаются на должность Госдумой, замглавы и еще шесть аудиторов - Советом Федерации.