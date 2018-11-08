Госдума приняла закон о прокатных удостоверениях для кинофестивалей

Госдума окончательно приняла закон о показе фильмов на международных кинофестивалях без прокатного удостоверения.

Это будет возможно на фестивале, общая продолжительность которого составляет не менее трех и не более 15 дней. При этом показ такого фильма должен проходить не более пяти раз.

Кроме того, не требуется получение прокатного удостоверения в случае показа фильма в культурно-просветительских целях, музеями, выставочными залами или образовательными организациями, реализующими основные и дополнительные образовательные программы.

Закон также распространяется на картины зарубежного производства в случае показа их в рамках межгосударственного культурного сотрудничества.

Документ принят в смягченном виде по сравнению с версией первого чтения, так как изначальные требования к кинофестивалям депутаты после консультаций с профессиональным сообществом признали слишком жесткими.