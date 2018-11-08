Готов законопроект о возврате воинского звания

Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект, который затрагивает очень болезненную тему, о которой не принято громко говорить. Но от этого она не перестает существовать.

Немногие знают, что в настоящее время решения о восстановлении гражданина в звании принимают специально уполномоченные на то должностные лица. Если предложенный правительством законопроект превратится в полноценный закон, а все шансы для этого есть, то уполномоченные на "восстановление" чиновники такие права, скорее всего, потеряют.

По-новому законопроекту этот процесс будет выглядеть следующим образом.

На основании поступившей к ним из суда копии его решения эти чиновники будут вносить соответствующие записи в учетные документы без положенного сегодня издания акта, восстанавливая права и льготы реабилитированного человека, или того, в отношении которого изменен или отменен приговор.

Как разъясняют разработчики документа, отстранение чиновников от процесса восстановления звания необходимо для "исключения субъективных факторов". Это, как справедливо считают авторы документа, сведет к минимуму коррупционные риски. В пояснительной записке подчеркнуто, что новшество устранит правовой пробел в регламентации процедуры восстановления в воинских званиях граждан, за которыми суд признал право на реабилитацию. Или в отношении которых отменен либо изменен приговор.