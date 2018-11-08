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08.11.2018 17:01
Рубрика: Власть

ГВПУ Минобороны "перейдет в наступление" в борьбе с фальсификациями истории

Текст: Иван Петров

Главное военно-политическое управление (ГВПУ) министерства обороны России перейдет от обороны к стратегическому наступлению в борьбе с фальсификациями истории России. Об этом в четверг рассказал замминистра обороны России - начальник ГВПУ генерал-полковник Андрей Картаполов.

По его словам, наш общий долг - поддержать общественный запрос на правдивую, объективную информацию о военном прошлом Отечества. "И в сражении за историческое здравомыслие россиян уже пора перейти от обороны к стратегическому наступлению", - сказал генерал Картаполов на конференции "Военная наука России через призму личности".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Соединенные Штаты Америки и верные им политические режимы, по словам замминистра обороны, навязывают однополярную модель мироустройства. Причем это беззастенчиво сопровождается пересмотром итогов Второй мировой войны, в том числе извращением истинной роли Советского Союза в достижении победы над фашизмом.

Именно история Великой Отечественной войны, отметил начальник главного военно-политического управления, стала в последние годы объектом наибольших фальсификаций. "На этом военно-историческом фронте сегодня разворачиваются сражения, исход которых прямо влияет на формирование исторического сознания и патриотических качеств наших соотечественников. Мы отвечаем фальсификаторам на их выпады, с большим или меньшим успехом разоблачаем их измышления по какому-то конкретному вопросу. Хотя уже пришло время формировать собственную повестку дня, создавать такую общественно-нравственную атмосферу, при которой любое сознательное отступление от правды истории воспринималось бы нашими согражданами как аномалия и вызывало отторжение", - констатировал Андрей Картаполов.

Именно такую задачу генерал, по его словам, и поставил первоочередной перед возглавляемым им ГВПУ.

Решаться эта задача, отметил военачальник, может по-разному. "Уже сегодня следует предусмотреть в программе военно-политической подготовки со всеми категориями военнослужащих вопросы, раскрывающие борьбу за правду истории. Работа предстоит многоаспектная, трудоемкая и потребует участия не только органов военного управления и военно-политических органов, но и широкой общественности", - заключил генерал-полковник Андрей Картаполов.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
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