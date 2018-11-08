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08.11.2018 00:33
Рубрика: В мире

Концепция изменилась

Япония прекращает помощь Китаю
Текст: Константин Волков
Российская газета - Столичный выпуск №7713 (250)
Япония с 2019 года прекратит оказывать экономическую поддержку КНР. Как сообщают японские СМИ, 2018 финансовый год - последний, когда Токио помогал Поднебесной. В 2017 году ВВП КНР составил 11 триллионов долларов против 4,4 триллиона у Страны восходящего солнца.

За 40 лет, прошедшие с момента подписания двустороннего Договора о мире и дружбе, Токио предоставил Пекину экономическую помощь на 3,65 триллиона иен. Как считают в Японии, теперь партнерство между двумя странами будет строиться на принципиально новом фундаменте. Речь об этом шла, в частности, во время недавнего визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Пекин. Как заявил в октябре МИД КНР, японская помощь сыграла позитивную роль в реформировании Поднебесной и развитии ее экономики, и Пекин хотел бы развивать диалог и сотрудничество с Токио и в дальнейшем.

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Благодаря японским деньгам в КНР было реализовано множество проектов, включая, например, строительство международного аэропорта в Шанхае. Максимальный объем средств, порядка 1,7 миллиарда долларов, был выделен Пекину в 2005 году. Примерно в то же время в КНР произошел рост антияпонских настроений, плюс Китай ускорил темп экономического развития, тогда как Япония столкнулась с трудностями. Все эти факторы в итоге привели к снижению объема помощи. Так, в 2016 году ее размер составил порядка 700 миллионов долларов. Сокращение помощи не касалось в основном проектов, которые затрагивали интересы самой Японии, таких как загрязнение воздуха, безопасность пищевых продуктов, борьба с инфекционными заболеваниями.

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