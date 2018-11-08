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08.11.2018 19:28
Рубрика: В мире

Юнкер: Ни одна страна ЕС через 30 лет не будет входить в G7

Текст: Александр Ленин

Спустя три десятилетия ни одна из стран Евросоюза не будет входить в состав "семерки", полагает глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В настоящее время членами G7 из европейских государств являются Великобритания, Италия, Франция и ФРГ.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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По словам Юнкера, все перечисленные страны будут сдавать свои экономические позиции. Он призвал принять меры во избежание негативных тенденций.

"В предстоящие десятилетия мы будем терять экономический вес, - заявил председатель Еврокомиссии, которого цитирует РИА Новости. - Через 30 лет ни одна страна Европейского союза не будет членом G7".

Юнкер уточнил, что на данный момент доля ВВП Евросоюза в мировой экономике составляет около 22-23 процентов. Через 20 лет этот показатель снизится до 15-17 процентов.

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