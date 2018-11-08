Юнкер: Ни одна страна ЕС через 30 лет не будет входить в G7

Спустя три десятилетия ни одна из стран Евросоюза не будет входить в состав "семерки", полагает глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В настоящее время членами G7 из европейских государств являются Великобритания, Италия, Франция и ФРГ.

По словам Юнкера, все перечисленные страны будут сдавать свои экономические позиции. Он призвал принять меры во избежание негативных тенденций.

"В предстоящие десятилетия мы будем терять экономический вес, - заявил председатель Еврокомиссии, которого цитирует РИА Новости. - Через 30 лет ни одна страна Европейского союза не будет членом G7".

Юнкер уточнил, что на данный момент доля ВВП Евросоюза в мировой экономике составляет около 22-23 процентов. Через 20 лет этот показатель снизится до 15-17 процентов.