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Опубликован 8 ноября 2018 г.

Оргкомитет по подготовке, созыву и проведению учредительного съезда политической партии с предполагаемым наименованием "ПОБЕДА" извещает, что учредительный съезд партии пройдет в г.п. Монино, Московская область, 23 декабря 2018 г. Начало работы съезда - 15.00, начало регистрации делегатов и гостей в 14.00 по адресу: 141170, г.п. Монино, ул. Авиационная, дом 2а, Дом офицеров.

Проезд: до железнодорожной платформы Монино с ЖД Ярославского вокзала г. Москвы.

Контакты: 142803, Московская область, г. Ступино, ул. Калинина, дом 44, квартира 59. Телефоны: 89057014563, 89150165919, эл. почта: Igor.zheleznov@rambler.ru