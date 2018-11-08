Оргкомитет по подготовке, созыву и проведению учредительного съезда политической партии с предполагаемым наименованием "ПОБЕДА" извещает, что учредительный съезд партии пройдет в г.п. Монино, Московская область, 23 декабря 2018 г. Начало работы съезда - 15.00, начало регистрации делегатов и гостей в 14.00 по адресу: 141170, г.п. Монино, ул. Авиационная, дом 2а, Дом офицеров.

Проезд: до железнодорожной платформы Монино с ЖД Ярославского вокзала г. Москвы.

Контакты: 142803, Московская область, г. Ступино, ул. Калинина, дом 44, квартира 59. Телефоны: 89057014563, 89150165919, эл. почта: Igor.zheleznov@rambler.ru