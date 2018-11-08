Как можно облегчить возврат ипотечного долга

В России решается судьба проблемных заемщиков. ЦБ передал банкам законопроект, по которому любой обладатель ипотеки, оказавшийся в сложной финансовой ситуации, может потребовать уменьшения платежей по кредиту на срок от 6 до 12 месяцев. Банки против. Они считают, что возможность менять условия договора должна быть только у заемщиков с единственным жильем.

Только в этом году россияне взяли больше миллиона кредитов на покупку жилья. Фото: depositphotos.com

Сейчас права снижать финансовую нагрузку по кредиту нет ни у кого. Банки принимают такое решение по собственному усмотрению, и то не все. ЦБ хочет, чтобы у заемщиков такая возможность появилось - на этом настаивал и экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России.

Чтобы закрепить право граждан менять условия по кредиту для снижения финансовой нагрузки (это называется реструктуризацией), был разработан проект поправок в закон "О потребительском кредите (займе)". По нему ипотечный заемщик может попросить о рассрочке, если доход его семьи за последние три месяца уменьшился, как минимум, на 30 процентов или на ту же величину вырос платеж по кредиту. Сумма долга по ипотеке на момент подачи заявления не должна превышать 10 миллионов рублей, а просрочка - 60 дней. Ежемесячный платеж заемщика в период реструктуризации (6-12 месяцев) должен снижаться до 10 процентов от первоначального. С момента заключения договора, обеспеченного ипотекой, должно пройти более двенадцати месяцев, а с момента предыдущего изменения графика платежей - более пяти лет.

Новые нормы предлагается ввести в действие с 1 января 2019 года и распространить их не только на кредиты, открытые после этой даты, но и на взятые ранее.

Банк России хочет дать право снижать финансовую нагрузку по кредиту всем ипотечным заемщикам

В среду Ассоциация российских банков (АРБ) направила в ЦБ письмо, в котором не согласилась с рядом параметров законопроекта: банкиры считают, что его нормы не должны действовать в отношении ранее взятых кредитов. Ежемесячный платеж по кредиту на время реструктуризации, по их мнению, нужно снижать до 50, а не до 10 процентов от первоначального, чтобы у заемщика не возникало большой переплаты.

Банкиры также считают, что право на изменение условий по договору и временное уменьшение платежей нужно дать только тем заемщикам, для которых жилье, купленное в кредит, является единственным. "Представляется недопустимым внедрение механизма принудительной реструктуризации задолженности для заемщиков, имеющих в собственности несколько жилых помещений или жилое помещение с очень большой площадью, то есть для заемщиков, которые могут выйти из трудной жизненной ситуации путем совершения сделок с такими жилыми помещениями", - говорится в заявлении Ассоциации российских банков.

По оценке компании "Метриум", в массовом сегменте доля ипотечных заемщиков, имеющих в собственности дополнительное жилье, составляет 15-20 процентов. "Чаще всего речь идет о возрастных клиентах, которые приобретают недвижимость для детей, уточняет Мария Литинецкая, управляющий партнер "Метриум". - В бизнес-классе доля ипотечных заемщиков с собственным жильем составляет уже 50 процентов. За счет более высокого уровня доходов клиентам не нужно продавать старую квартиру для приобретения новой".

Этой осенью на ипотечном рынке зафиксировали новый рекорд. За девять месяцев года россияне взяли свыше одного миллиона кредитов на 2,1 триллиона рублей - больше, чем за весь 2017 год. При этом доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней снизилась до 1,89 процента.

По словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова, длинные займы, которые сегодня преобладают в структуре задолженности заемщиков, создают более комфортную ситуацию с обслуживанием текущего долга, но при этом предъявляют высокие требования с точки зрения необходимости планировать финансовое поведение на годы вперед. В тоже время кредиты по-прежнему остаются одними из самых сложных для понимания граждан финансовых инструментов, и многие россияне не вполне осознают риски невозврата заемных средств, отмечал замминистра финансов Сергей Сторчак. Учитывая этот факт, право на "всеобщую" реструктуризацию ипотеки гражданам может пригодиться.

Банкиры считают, что право уменьшать платежи по ипотеке должны иметь лишь заемщики с единственным жильем

Впрочем, по мнению Марии Литинецкой, инициатива обязать банки реструктуризировать такие кредиты фактически означает закрепление на законодательном уровне того, что многие кредиторы уже сейчас делают добровольно. "Любой банк заинтересован в решении проблемы в досудебном порядке. Изъятие и продажа залогового актива - это дополнительные проблемы для кредитора, особенно учитывая непростую ситуацию на вторичном рынке жилья", - отмечает Литинецкая.