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08.11.2018 12:13
Рубрика: Общество

Класс космонавта будет зависеть от количества полетов

Текст: Наталия Ячменникова
Госкорпорация "Роскосмос" разработала проект приказа, согласно которому российским космонавтам в зависимости от количества полетов и их результатов будут присуждаться различные классы. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В случае подписания приказа, каждый космонавт отряда Научно-исследовательского испытательного Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина за первый полет получит третий класс, за два полета в космос - второй класс. Побывавшие в космосе три и более раз станут космонавтами первого класса.

Фото: Алексей Филиппов/POOL/ТАСС
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Предусмотрено, что в исключительных случаях класс может быть присвоен без соблюдения этой последовательности: в зависимости от сложности полета, его продолжительности, результатов проведенных космонавтом испытаний космической техники или научно-прикладных исследований и экспериментов.

Рассматривать представления ЦПК о присвоении класса тому или иному космонавту будет комиссия "Роскосмоса" во главе с генеральным директором.

Надо сказать, что в мае прошлого года правительством РФ было утверждено "Положение о космонавтах Российской Федерации". В п.7 положения сказано: "В зависимости от количества и результатов выполнения пилотируемых космических полетов космонавту в порядке, установленном уполномоченным органом, могут присваиваться классы".

Тогда на вопрос "РГ": Как зависит зарплата космонавта от класса? - исполнительный директор Госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев пояснил: "Зависит и зарплата, и пенсия. Классы существуют: де-юре - три, де-факто - четыре. Класс присваивается по положительным результатам полета, но есть космонавты без класса. Зарплата космонавта увеличивается с увеличением класса, а пенсия привязана к зарплате".

Общество Космос Правительство "Роскосмос"
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