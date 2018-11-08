Компания "Сибпромстрой" получила престижную премию RREF AWARDS

Покупая квартиру для своей семьи, каждый из нас стремится не прогадать и выбрать лучшее из возможного, но при этом по приемлемой цене. Порой бывает нелегко сделать выбор из многообразия существующих новостроек. Где-то нам нравится планировка, где-то подкупает качество и надежность материалов, а где-то концепция дома удачно вписана в окружающую среду. В современных, по-настоящему качественных жилых комплексах все эти параметры не только собраны воедино, но есть даже больше.

Например, жилой комплекс "Первый Зеленоградский" (застройщик - ООО "ЖилИно", входящее в группу компаний "Сибпромстрой") - это целый мини-город, в котором будет буквально все для комфортной жизни: школа, несколько детских садов, торгово-развлекательный комплекс, большое количество детских и спортивных площадок, благоустроенная парковая зона с собственным прудом. "Первый Зеленоградский" - это 15 жилых корпусов или 390 000 квадратных метров жилья. Все дома из качественных материалов и имеют класс энергоэффективности А и А+ (один из самых высоких), что позволяет не только сэкономить на коммунальных платежах, но и сделать проживание максимально комфортным. Благодаря навесным вентилируемым фасадам в любое время года в квартирах сохраняется оптимальный микроклимат: всегда теплый зимой и комфортный летом. На сегодняшний день для Московского региона нормативы теплопотерь в многоквартирных домах составляют около 43 Вт/кв.м. А в "Первом Зеленоградском" согласно прогнозам, данный показатель составит 25 Вт/кв.м., что в полтора раза ниже допустимой нормы теплопотерь.

"В условиях высокой конкуренции формула успеха на рынке недвижимости довольно проста - жилье должно сочетать в себе максимум комфорта и при этом иметь относительно невысокий ценник как на "входе", то есть при покупке, так и при дальнейшем проживании, - говорит соучредитель группы компаний "Сибпромстрой" Николай Сторожук. - Мы строим вот уже больше 20 лет, и за это время было возведено более двух миллионов квадратных метров жилья, значительная часть из которого приходится на северные регионы России. И, конечно, северная специфика дала нам возможность наработать опыт по строительству таких домов, которые хорошо себя показывают в вопросах эксплуатации. Мы все делаем для того, чтобы нашим жильцам приходилось как можно меньше платить за жилищно-коммунальные услуги".

И это не просто красивые слова застройщика - это качество, которое подтверждено престижными наградами во Всероссийском конкурсе по энергоэффективности ENES, который проводится под патронажем Минэнерго.

"Многие технологические решения, наработанные нами в северных условиях, теперь используются и московских проектах, - отмечает второй соучредитель группы компаний "Сибпромстрой" Владимир Кожаев. - Поэтому наши эксперты точно знают, как построить дом, в котором всегда будет тепло и уютно. Очень немногие жилые комплексы стандарт-класса могут похвастаться настолько же высоким уровнем энергоэффективности, как "Первый Зеленоградский". Мы считаем это не только собственным достижением, но и новым уровнем качества домов стандарт-класса".

Фото: Предоставлено "Сибпромстрой"

Еще одно достоинство жилого комплекса "Первый Зеленоградский" - в его расположении. Он находится в экологически чистом месте Подмосковья - в двух километрах от Зеленограда - города, занявшего первое место в рейтинге самых экологически чистых округов Москвы в 2018 году. При этом хорошая экология не сказывается на транспортной доступности: жилой микрорайон расположен недалеко от Пятницкого и Ленинградского шоссе, кроме того, ведется строительство дороги, облегчающей выезд из ЖК на Ленинградское шоссе.

Комплекс "Первый Зеленоградский" включает в себя дома разной этажности и планировки, но вне зависимости от типа квартир покупатель может быть уверен, что в любом случае получит качественное жилье, отвечающее самым современным требованиям.

При этом стоимость жилья такого высокого уровня доступна среднестатистическому гражданину и по-настоящему соответствует принципу "цена-качество".

Симбиоз качества и при этом доступности, который не часто встретишь на современном рынке жилья, не мог остаться не замеченным. Не только эксперты рынка, но и сами покупатели, которые, как известно, голосуют своим кошельком, по достоинству оценили усилия "Сибпромстроя" над работой по строительству ЖК "Первый Зеленоградский". Этой осенью жилой комплекс "Первый Зеленоградский" завоевал авторитетную премию в области жилой недвижимости RREF AWARDS. За звание победителя боролись 623 жилых комплекса из более чем 20 городов России. А в голосовании приняло участие более 31 тысячи человек. Шорт-лист претендентов на победу формировали непосредственно покупатели, а финалистов выбрало экспертное жюри. Поэтому победа в таком конкурсе - это отражение доверия потребителей и признание экспертов рынка.

Комплекс "Первый Зеленоградский" также признан лучшим жилым проектом стандарт-класса по версии премии Proestate & CRE Federal Awards.

Победа в двух престижных премиях - это еще одно яркое свидетельство того, что руководство компании выбрало верную стратегию в концепции строительства жилья.

Эксперты отмечают, что в сегодняшних экономических условиях спрос на надежное жилье как никогда высок. При этом компания "Сибпромстрой" одна из немногих в России, которая продает только готовое жилье. Таким образом, у покупателей полностью отсутствуют инвестиционные риски, связанные с приобретением строящегося жилья.

Группа компаний "Сибпромстрой" предлагает рынку недвижимости самое разнообразное жилье. В портфеле компании и монолитное жилье, и малоэтажное, и жилье эконом-класса и даже социальное и арендное жилье. Любой проект компании - это, как правило, комплексная застройка, объединенная принципом качества и доступности возводимого жилья. В портфеле девелопера более 300 объектов общей площадью более двух миллионов квадратных метров. А все жилые дома построены на деньги компании, без привлечения средств дольщиков. Объёмы строительства жилья в год - 150-200 тысяч квадратных метров, с выполнением собственными силами полного комплекса работ: от проектирования строительства до сдачи "под ключ" завершённых объектов с инженерными коммуникациями, благоустроенной территорией, подземными или пристроенными автостоянками.

Кроме строительства жилых домов, компания ведет активную благотворительную деятельность. При непосредственном участии компании возведено 15 храмов и храмовых комплексов, Дом притча, Центр социальной помощи семье и детям, Воскресная школа, Центр спорта инвалидов. На благотворительность в целом направлено более 700 миллионов рублей.

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