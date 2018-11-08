Косачев: Человечество нужно спасать от НАТО

Высказывание бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Россия якобы оказывает давление на Беларусь, желая разместить свои военные базы, отличается "феноменально циничной логикой". Об этом заявил сенатор Константин Косачев.

Он напомнил, что именно Альянс годами "неприкрыто и беззастенчиво" призывает Грузию и Украину вступить в НАТО, чтобы создать на их территории свои военные силы. Также НАТО регулярно нарушает договор, который запрещает размещать вооруженные силы на территории новых членов Организации. Но при этом в Альянсе постоянно отрицают, что своими действиями представляют угрозу.

"Зачем он (Расмуссен - прим. "РГ") все это говорит? Наверно, считает, что цель оправдывает средства, а "ложь во спасение" допустима и даже благородна. И что нужно спасать от России соседние народы, включая теперь и Белоруссию", - написал Косачев у себя на странице в Facebook.

Однако, уверен сенатор, это от НАТО нужно "спасать человечество". Он напомнил о том, как силы Альянса бомбили Югославию, покрывают военные действия в Сирии, Ливии и Ираке и "бесцеремонно" вмешиваются в мировые события, к которым не имеют никакого отношения.