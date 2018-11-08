Куда поедут россияне на новогодние праздники

Сочи, Санкт-Петербург, Казань и Симферополь станут самыми популярными городами для поездок в новогодние праздники.

Об этом "Российской газете" сообщила генеральный директор компании Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова.

По ее словам, примерно 10 процентов туристов в период с 3 по 8 января отправятся в автопутешествие по "большому Подмосковью" с посещением городов, усадеб, остановками в отелях. Дополнительными тематическими новогодними направлениями станут Великий Устюг (родина Деда Мороза), Кострома (родина Снегурочки), горнолыжный отдых в Большом Сочи, Кавказе, Шерегеше.

Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью будут пользоваться Чехия, Латвия и Литва, Финляндия. Новыми направлениями в этом году станут Болгария и Венгрия. "В эти страны поток из России растет на 3-7% ежегодно, так как туда можно бюджетно долететь",- уточняет Лысенкова.

Не прочь россияне встретить Новый год и на теплом зарубежном курорте. Самыми популярными направлениями будут Тайланд и Вьетнам.