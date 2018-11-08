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08.11.2018 17:50
Рубрика: Экономика

Куда поедут россияне на новогодние праздники

Текст: Ольга Игнатова
Сочи, Санкт-Петербург, Казань и Симферополь станут самыми популярными городами для поездок в новогодние праздники.
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

Об этом "Российской газете" сообщила генеральный директор компании Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Названы регионы с самым качественным отдыхом

По ее словам, примерно 10 процентов туристов в период с 3 по 8 января отправятся в автопутешествие по "большому Подмосковью" с посещением городов, усадеб, остановками в отелях. Дополнительными тематическими новогодними направлениями станут Великий Устюг (родина Деда Мороза), Кострома (родина Снегурочки), горнолыжный отдых в Большом Сочи, Кавказе, Шерегеше.

Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью будут пользоваться Чехия, Латвия и Литва, Финляндия. Новыми направлениями в этом году станут Болгария и Венгрия. "В эти страны поток из России растет на 3-7% ежегодно, так как туда можно бюджетно долететь",- уточняет Лысенкова.

Не прочь россияне встретить Новый год и на теплом зарубежном курорте. Самыми популярными направлениями будут Тайланд и Вьетнам.

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