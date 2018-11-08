Лидеры стран ОДКБ договорились увеличивать взаимные поставки оружия

Владимир Путин 8 ноября принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Астане. Лидеры России, Казахстана, Беларуси, Киргизии, Таджикистана и Армении приняли решение о нормативном закреплении статуса партнера и наблюдателя ОДКБ, а также договорились укреплять оборонный потенциал и наращивать взаимные поставки оружия, что отражено в итоговой декларации саммита. Нового генсека организации решено избрать в декабре.

Разговор лидеров стран ОДКБ за круглым столом продолжался почти вдвое дольше намеченного. "Мы провели обстоятельный обмен мнениями о деятельности ОДКБ в контексте обеспечения международной и региональной безопасности", - сказал по итогам президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, заметив, что по всем вопросам достигнуто взаимопонимание.

Одно из важнейших решений - нормативное закрепление статуса партнера ОДКБ и наблюдателя при ОДКБ. "Это свидетельствует об открытости нашей организации", - сказал Назарбаев и пригласил заинтересованные стороны внимательно изучить процедуру получения статуса партнера или наблюдателя. В ОДКБ рассчитывают, что это даст дальнейший импульс работе с третьими странами. Будучи региональной площадкой, организация демонстрирует готовность к более широкому взаимодействию - с теми государствами и структурами, которые в этом тоже заинтересованы.

В повестке также стоял вопрос о новом генеральном секретаре ОДКБ вместо отозванного с этой должности представителя Армении Юрия Хачатурова. Решение о досрочном прекращении его полномочий по инициативе армянской стороны вступило в силу 30 октября, с 1 ноября обязанности генсека исполняет представитель России Валерий Семериков.

"Рассматриваются три возможных варианта: или временное исполнение обязанностей генсека до мая 2020 года заместителем генсекретаря (представителем России) Семериковым, избрание белорусского представителя на этот пост, поскольку после Армении по алфавиту идет Белоруссия. Третий вариант, на котором настаивает армянская сторона, это избрание до мая 2020 года армянского представителя", - пояснил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков. Обсуждение кадрового вопроса прошло в закрытом режиме и, как позже сообщили в Кремле, заняло значительное время, лидеры условились принять окончательное решение 6 декабря в Санкт-Петербурге. До этого времени исполнять обязанности генсека продолжит Семериков.

Обсудили и международные темы. Владимир Путин детально информировал коллег о ситуации со стратегической стабильностью и контролем над вооружением в свете решения США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также о перспективах начала разговора с американской стороной по ДРСМД. В итоговой декларации главы государств выступили "за сохранение жизнеспособности данного соглашения".

В совместной декларации лидеры стран ОДКБ также подтвердили, что "важнейшим направлением работы остается укрепление оборонного потенциала наших государств". "Выражаем твердое намерение совместно развивать оборонно-промышленные комплексы наших государств путем увеличения объемов взаимных поставок вооружения, военной и специальной техники и предоставления услуг в данной сфере, налаживания тесных кооперационных связей оборонных предприятий и организаций, а также расширения научно-технического сотрудничества", - гласит документ.

Успехи в военной сфере отметил и Нурсултан Назарбаев, подводя итоги председательства Казахстана в ОДКБ в этом году. Планово завершено реформирование объединенного штаба ОДКБ. Также, по его словам, завершается подготовка к полноценному функционированию центра кризисного реагирования ОДКБ, предназначенного для расширения возможностей по выявлению потенциальных угроз.

Создан координационный совет по стандартизации вооружения и военной техники, а председателем межгосударственной комиссии ОДКБ по военно-экономическому сотрудничеству назначен вице-премьер РФ Юрий Борисов. "В этой связи надеемся на активизацию производственной кооперации оборонных предприятий наших стран", - сказал Назарбаев.

После Казахстана председательство в ОДКБ перейдет Киргизии.