Лидеры стран ОДКБ обсудили вопросы коллективной безопасности

Владимир Путин в четверг принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Астане. Лидеры России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Армении обсудили ключевые международные и региональные проблемы, а также ориентиры дальнейшего развития ОДКБ.

Саммит ОДКБ проходил во Дворце независимости Астаны, который является традиционным местом для официальных государственных мероприятий. Владимира Путина приветствовал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, как и других участников саммита - президентов Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

После процедуры совместного фотографирования лидеры приступили к работе. Сначала в узком, а затем в расширенном формате они провели заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ - это высший орган организации, который рассматривает наиболее важные и принципиальные вопросы.

Речь идет о совершенствовании системы коллективной безопасности в целом, включая развитие военного сотрудничества, противодействие международному терроризму и расширение взаимодействия государств - членов ОДКБ. Нурсултан Назарбаев, говоря о регламенте работы, предложил после основного доклада "в доверительной форме обменяться мнениями как всегда в алфавитном порядке", а также попросил коллег за "круглым столом" по возможности выступать в рамках регламента. Оперативно, призвал Назарбаев, нужно выйти и на подписание подготовленных документов, поскольку "все вопросы согласованы со всеми делегациями". Будучи региональной площадкой, ОДКБ демонстрирует готовность к более широкому взаимодействию - с теми государствами и международными организациями, которые в этом тоже заинтересованы. В ходе саммита планировалось обсудить пакет документов о правовом оформлении статуса наблюдателя и партнера ОДКБ. В повестке также стоял вопрос о новом генеральном секретаре ОДКБ вместо отозванного с этой должности представителя Армении Юрия Хачатурова. Решение о досрочном прекращении его полномочий по инициативе армянской стороны вступило в силу 30 октября, с 1 ноября обязанности генсека исполняет представитель России, заместитель генсекретаря Валерий Семериков.

Обсуждался и кадровый вопрос. "Рассматриваются три возможных варианта: или временное исполнение обязанностей генсека до мая 2020 года заместителем генсекретаря (представителем России) Семериковым, избрание белорусского представителя на этот пост, поскольку после Армении по алфавиту идет Белоруссия. Третий вариант, на котором настаивает армянская сторона, это избрание до мая 2020 года армянского представителя", - пояснил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, в повестку входило и обсуждение ряда актуальных международных тем, в частности ситуации в Афганистане и Сирии. Напомним, на прошлом саммите, который прошел в ноябре 2017 года в Минске, лидеры ОДКБ приняли отдельное заявление о ситуации вокруг Сирии, в котором выступили за урегулирование "через широкий межсирийский диалог без предварительных условий и внешнего вмешательства".

К подписанию по итогам саммита было подготовлено около двух десятков документов

К подписанию по итогам саммита подготовлено около двух десятков документов. В их числе - итоговая политическая декларация, в которой, по словам Ушакова, будет подтверждена "решимость продолжать усилия в интересах установления стратегической стабильности в мире и атмосферы доверия в международных отношениях". Еще один документ - совместное заявление о скоординированных мерах в отношении участников вооруженных конфликтов на стороне международных террористических организаций - нацелен на выработку мер по противодействию пропаганде террористической идеологии и по пресечению вербовки в ряды экстремистских организаций. В ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Ключевые цели организации - укрепление мира, защита суверенитета стран-участниц, выработка согласованных коллективных ответов на глобальные и региональные вызовы.